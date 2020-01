Bretagne : ce week-end, comptez les oiseaux dans votre jardin !

Samedi 25 et dimanche 26 janvier, vous êtes invités à observer les oiseaux dans votre jardin et à communiquer vos observations sur Internet afin d'aider les spécialistes à compter les représentants des différentes espèces.

Région Bretagne, France

Samedi 25 et dimanche 26 janvier, n'hésitez pas à prendre une heure de votre temps pour observer votre jardin. La ligue de protection des oiseaux et Bretagne Vivante vous invitent à compter les oiseaux qui viennent s'y promener.

Trois espèces sont toujours très présentes dans les jardins

L'opération de comptage, qui prend chaque année un peu plus d'ampleur, se déroule dans toute la France, mais deux départements bretons se sont démarqués lors du dernier comptage au mois de mai. 56 Finistériens ont participé à l'opération et 49 en Ille-et-Vilaine. Ils font ainsi partie du TOP 15 des départements les plus actifs. Le moineau domestique, le merle noir et la mésange charbonnière ont été les oiseaux les plus recensés lors de la dernière observation du printemps.

Des règles à respecter pour un bon comptage

Pour réaliser une bonne observation, il est nécessaire de respecter certaines règles : le comptage ne se fait que pendant une heure, sur une seule journée. Il s'agit de noter la présence des oiseaux qui sont effectivement dans le jardin. Pour chaque espèce observée, il faut conserver le nombre maximal d'animaux observés en même temps. Il est possible de télécharger des fiches de comptage et de reconnaissance sur le site "Oiseaux des jardins".

Les observations permettent d’en apprendre davantage sur les évolutions, leur comportement de ces oiseaux communs.