Bretagne : des relations de plus en plus tendues entre anti et pro chasse à courre

Paimpont, France

Cela devait être LE rassemblement de l'année pour les amateurs de vénerie ce samedi 02 novembre. La cérémonie de la Saint-Hubert en l'abbaye de Paimpont, avec la bénédiction des chiens de chasse, est un événement incontournable dans le milieu de la chasse à courre en Bretagne. Pour la première fois, elle n'a pas eu lieu cette année. En cause, la présence d'une vingtaine de militants anti-chasse à courre. "C'est une victoire " s’exclame Jimmy Nedellec du collectif Forest Keepers Bretagne (anciennement AVA). "Les veneurs ont peur qu'on filme les actes barbares et la réalité de la violence de leur pratique" explique-t-il.

Des veneurs qui en ont assez d'être "harcelés" par des "extrémistes violents" selon les mots de leur communiqué. Preuve de la montée des tensions, une altercation entre pro et anti vénerie a fait plusieurs blessés vendredi 01 novembre en forêt de Lanouée dans le Morbihan. Deux militants ont reçu des coups au visage et au torse alors qu'ils filmaient une chasse. Ils ont d'ailleurs porté plainte. Et deux chasseurs ont dû être hospitalisés après avoir reçu du gaz au poivre. Ils ont aussi porté plainte. De là à savoir qui a commencé, chacun donne sa version.

Mais au delà de la violence qui semble ne pas s'estomper entre ces deux parties, les riverains eux aussi en ont assez. Yves par exemple, habite Trudeau, non loin de Paimpont, depuis près de 10 ans. Sa maison est en lisière de forêt et il en a marre toutes les semaines des chasseurs investir son terrain : "On a plus le droit de sortir ! Dès qu'on se promène on est pris à parti par les chasseurs, on se fait insulter." dit-il exaspéré. "Je me suis fait braquer sur ma terrasse alors que j'étais en train de prendre l'apéro avec des amis".

Dans tous les cas la tension ne risque pas de retomber, puisque les militants de Forest Keepers Bretagne espèrent interrompre et filmer un total de 50 chasses avant la fin de l'année.