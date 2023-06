Bretagne : faut-il déroger à l'interdiction d'abattre les choucas des tours ?

L'association parle d'une "tuerie de masse", à la veille de l'arrêt du tribunal administratif de Rennes, saisi en urgence pour annuler deux arrêtés pris le mois dernier par les préfectures du Finistère et des Côtes d'Armor. Des textes qui autorisent l'abattage de 8.000 choucas des tours dans chaque département. Ces oiseaux, de la famille des corvidés, sont pourtant protégés. Mais ils provoquent des dégâts dans les exploitations agricoles.

A Langolen par exemple, près de Quimper, dans le Finistère, Maxime Da Rocha fait ses comptes au milieu de sa parcelle de maïs. "J'ai semé trois fois depuis le 20 avril. En gros, j'ai 10 .000 euros qui sont partis à la poubelle sans être sûr de récolter quelque chose." Cette année, les choucas des tours ont pris possession de 10 de ces 44 hectares de maïs. L'éleveur de 27 ans installé depuis cinq ans, se sent un peu "fatigués et même dépité", confie Maxime Da Rocha. "C'est le stock stratégique pour passer l'hiver, pour passer les coups de chaud et de sec, pour pouvoir continuer à nourrir mes animaux."

Canon à gaz et épouvantail

S'il ne récolte pas assez de maïs, l'éleveur devra en acheter pour nourrir sa centaine de vaches. Et il craint de devoir le faire au prix fort. "Sachant que tout le monde est à peu près embêté cette année avec les choucas, les sangliers, etc. La valeur de l'hectare de maïs va être excessivement chère, donc c'est compliqué", anticipe l'éleveur.

Maxime Da Rocha s'est pourtant équipé "d'un canon à gaz et d'un épouvantail, mais ils viennent quand même dessus. La semence est traitée avec un répulsif mais il n'y a rien à faire". La seule issue selon l'agriculteur, c'est d'abattre des choucas des tours. "Je pense que malheureusement, à part les réguler de cette façon, il n'y a pas autre solution."

Les plants de maïs de Maxime Da Rocha, à Langolen, dans le Finistère, sont attaqués par des choucas des tours © Radio France - Typhaine Morin

Vision des animaux

Il y a des alternatives, estime de son côté l'association One Voice qui saisi le tribunal administratif de Rennes. "La solution, ce serait agir davantage sur l'environnement, explique Pauline Laizet, juriste de One Voice. Agir sur le gîte et le couvert de ces animaux, procéder à des engrillagements de cheminée, mais aussi de couvrir, par exemple, les tas de récoltes qui vont être à la disposition des oiseaux."

Pour l'association, qui avait obtenu de la justice administrative l'annulation de ces arrêtés il y a un an , "ces dérogations posent de manière générale la question de notre rapport à la nature, estime la juriste. Il est temps de voir les choses un peu différemment. Je pose la question de notre vision des animaux. L'Etat les voit toujours sous l'angle des dégâts qu'ils sont susceptibles de causer, mais jamais sous l'angle des bienfaits".

Le tribunal administratif de Rennes doit rendre sa décision ce jeudi.