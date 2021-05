VIDÉO - Pourquoi tenir votre chien en laisse sur le littoral peut permettre de sauver des espèces menacées ?

Pourquoi faut-il surveiller nos chiens sur les plages, ou sur le littoral, ou les garder en laisse s'ils ne nous obéissent pas aux doigts et à l'œil ? Pourquoi faut-il regarder où l'on marche sur l'estran ? Ne pas laisser les enfants courir après les oiseaux sur le sable ? Eh bien pour sauver des espèces en voie de disparition dont un petit oiseau : le gravelot à collier interrompu. Ces oiseaux, assez hauts sur patte, sont rares et menacés. Il reste 230 couples reproducteurs, essentiellement en Bretagne, dans la baie d'Audierne (Finistère) ou dans la ria d'Étel (Morbihan). Ils sont souvent deux par deux et ont besoin qu'on les laisse vivre, sans les déranger.

"Protéger les habitats"

Pour Barbara Deyme de Bretagne Vivante, "il faut savoir que c'est un petit oiseau qui pond à même le sol, sans nid. Si nous faisons attention aux endroits où nous mettons les pieds, à tenir nos chiens, à ne pas courir après ces oiseaux, car cela les fatigue, nous aiderons grandement à ce qu'ils réussissent à se reproduire. Protéger les habitats, c'est aider le gravelot à collier interrompu, mais aussi une multitude d'autres espèces."