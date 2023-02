La baleine à bosse, coincée dans l'estuaire de la Rance, a réussi à rejoindre la mer

La baleine à bosse a retrouvé la liberté à la mi-journée ce vendredi 10 février. Le jeune animal, long de 7 à 10 mètres, était piégé dans la Rance depuis 24 heures. Impossible de le faire sortir par où la baleine était entrée, c'est-à-dire le barrage de l'usine marémotrice, l'unique accès à la rivière bretonne située entre Saint-Malo et Dinard. De très nombreux badauds se sont massés le long des rives de la Rance pour tenter de voir le cétacé dont la vie se trouvait menacée.

Piégée dans l’estuaire de la Rance depuis jeudi 9 février au matin, une baleine à bosse a réussi à repasser le barrage, vendredi 10 février. Elle est désormais en baie de Saint-Malo. © Maxppp - Thomas Brégardis

Le sauvetage du baleineau a pu se faire en ouvrant au maximum les vannes du barrage au moment de la marée haute pour permettre un courant entre la rivière et la mer, "toute production d'énergie a été stoppée pendant plusieurs heures pour assurer l'opération" explique Gaël Gauthier directeur de l'association naturaliste Al Lark. La baleine a pu ainsi franchir l'écluse et regagner la mer. "On a pu assurer son suivi jusqu'au nord de l'ile de Cézembre en baie de Saint-Malo et ensuite, elle a complètement disparu de nos radars" raconte Gaël Gauthier. D'importants moyens ont été mobilisés sur zone, notamment les pompiers du SDIS 35, la gendarmerie maritime et le réseau Pelagis situé à la Rochelle et spécialiste de l'observation de mammifères et d'oiseaux marins.

"Il faut continuer à assurer le suivi"

Même s'il a pu regagner son milieu naturel, l'association Al Lark va continuer un suivi spécifique "on est sur une espèce qui n'est pas commune au large du littoral de la Manche. Ce jeune animal semblait en légère dénutrition. Il va falloir s'assurer que le cétacé ne revienne pas à la côte. Cet animal a sans doute longé le littoral et en s'approchant du barrage de la Rance il a pu arriver à un moment de marée haute avec des vannes ouvertes et une aspiration vers la rivière, ce qui a facilité son entrée dans la Rance". Gaël Gauthier espère maintenant ne plus avoir de nouvelles du baleineau.