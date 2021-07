Bretagne : la qualité des eaux de baignade serait faussée d'après une association

Les autorités sanitaires ont-elles "trafiqué" les résultats des analyses de qualité des eaux de baignade sur le littoral breton ? C'est ce que dénonce l'association Eau & Rivières de Bretagne. Qui accuse l'ARS d'avoir contourné la réglementation pour obtenir des résultats plus présentables.

Entre 2016 et 2020, l'ARS Bretagne aurait artificiellement amélioré les classements des plages en gommant les résultats d'analyses les plus défavorables.

Non la qualité des eaux de baignade ne s'améliore pas ces dernières années en Bretagne. Si les classements disent l'inverse, c'est surtout parce que le mode de calcul a changé, selon Eau & Rivières de Bretagne. Après des mois d'une enquête laborieuse, notamment pour obtenir des données pourtant censées être accessibles au grand public, l'association environnementale assure avoir pu démontrer que les autorités sanitaires ont enfreint la directrice européenne sur les eaux de baignade, votée en 2006.

Tripatouillage

L'astuce est simple : à partir de 2016, l'Agence régionale de santé (ARS) aurait décidé d'écarter les plus mauvais échantillons, notamment ceux issus de prélèvements consécutifs à de fortes pluies entraînant des pics de pollution bactériologiques. Un procédé qui a mécaniquement fait remonter la qualité moyenne des eaux, arrangeant ainsi les élus, les professionnels du tourisme ou le monde agricole. La Bretagne n'est pas la seule région concernée : des pratiques similaires auraient été observées à Biarritz, La Rochelle ou Royan.

ECOUTEZ Brieuc Le Roch, juriste à l'association Eau & Rivières de Bretagne Copier

Pour les bénévoles, ce tripatouillage n'est pas conforme à la directive européenne, qui prévoit bien la possibilité de ne pas prendre en compte une pollution ponctuelle et accidentelle. Mais cela ne peut s'appliquer selon eux à des épisodes pluvieux entraînant systématiquement un ruissellement de polluants sur les bassins versants. "Il ne pleut pas des bactéries", ironise l'association, qui dénonce "un problème systémique et donc une mauvaise gestion. Plutôt que de faire baisser la fièvre, on a cassé le thermomètre !"

Pour Laurent Le Berre, le délégué départemental, "en Pays d'Iroise, on a 300.000 ou 400.000 animaux dans les élevages pour 48.000 habitants. Alors je veux bien qu'on me parle de problèmes d'assainissements individuels, mais le vrai sujet c'est les épandages agricoles."

Eau & Rivières de Bretagne s'apprête à saisir le tribunal administratif de Rennes. © Radio France - Nicolas Olivier

Eau & Rivières de Bretagne a saisi la commission de Bruxelles l'an dernier, qui planche toujours sur le dossier. L'ARS Bretagne, qui s'est visiblement rendu compte de son erreur, est revenue dans les clous en 2020. Mais les classements étant établis sur les quatre dernières saisons balnéaires, ils resteront faussés jusqu'en 2023... Puisque l'ARS refuse de rétablir les vraies données bactériologiques des plages, l'association déposera prochainement un recours devant le tribunal administratif de Rennes.

Sollicitée, l'Agence régionale de santé n'a pas encore réagi à ces accusations.