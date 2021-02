Bretagne : le succès de ses traceurs solaires fait rayonner OK Wind dans le monde

A Torcé près de Vitré (Ille-et-Vilaine), l'entreprise OKWind développe et assemble des traceurs solaires qu'elle vend désormais en Europe. L'entreprise se développe à vitesse grand V et propose désormais son système aux particuliers.

Les plus grands traceurs sont destinés aux entreprises et le petit Lumioo aux particuliers.

Il y a encore des bâches blanches un peu partout et certaines pièces ne sont pas terminées, mais le travail est bientôt terminé. "Ici c'est mon bureau !" s'amuse Louis Maurice en pointant du doigt un encadrement de porte et trois cloisons. "Ça ne se voit pas encore, mais ça va vite prendre forme."

Un chiffre d'affaires multiplié par 20 ans en cinq ans

Le co-fondateur de l'entreprise OKWind est à la fois fier et heureux en nous faisant visiter les 4.500 m2 d'entrepôt et de bureau qu'il vient d'acquérir à Torcé au sud de Vitré. Ce déménagement et cet agrandissement signifient que la société se porte bien et c'est peu de le dire. "Nous avons commencé en 2009. En 2015, notre chiffre d'affaires était de 880.000 euros. En 2020 nous avons bouclé à 21 millions d'euros et ça va continuer très fort..." sourit le patron.

Son succès il le doit à des générateurs d'énergie solaire baptisés traceurs ou trackeurs en anglais. "Cela fonctionne sur le même principe qu'un tournesol. Les panneaux solaires bifaces pivotent tout au long de la journée sur un pylône en suivant la course du soleil de façon à profiter de manière optimale de son énergie." Ce système serait 70 à 80% plus performant que les panneaux solaires posés sur les toits ou installés dans les champs. "Nos panneaux profitent aussi de l'énergie émise par réverbération et avec un signal constant nous pouvons alimenter des bâtiments agricoles, des data centers ou n'importe quelle industrie."

1.500 traceurs installés en France en cinq ans

OKWind a installé 1.500 traceurs en France produisant 45.000 Kwh/an chacun et connectés 24 heures sur 24 à un central. L'énergie produite peut servir à sa propre consommation ou être revendue. "Nous pouvons proposer un kilowatt-heure à quatre ou centimes sur 20 ans, c'est très compétitif." Le marché se développe désormais en Roumanie, au Maroc, en Pologne.

L'an dernier, l'entreprise a mis sur le marché un système réduit dédié au particulier baptisé Lumioo. Plus d'une centaine de ces petits générateurs ont déjà été vendus au prix de 10.000 euros. "Il permet d'alimenter un vélo électrique, une pompe à chaleur, etc. Le marché de l'auto-consommation est en pleine expansion et nous pensons que ce produit va s'arracher dans les années à venir," ajoute Louis Maurice qui compte écouler 1.000 unités d'ici la fin de l'année.

Le succès de OkWind vient d'être reconnu par la FrenchTech. Le groupe vient d'être désigné parmi les 120 start-up françaises capables de devenir des leaders technologiques au nouveau mondial. Si la société embauche une centaine de salariés aujourd'hui, elle espère en employer 250 d'ici les trois prochaines années.