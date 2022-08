"Certaines branches sont complètement brunes" : en Bretagne, les arbres souffrent de la sécheresse

Depuis plusieurs semaines, les feuilles des arbres jonchent le sol des villes, des campagnes et des forêts. C'est une des conséquences de la sécheresse. Dans la forêt de Villecartier (Ille-et-Vilaine) essentiellement composée de hêtres, les arbres perdent leurs feuilles. On se croirait à s'y méprendre en automne. "Certaines branches sont complètement brunes. Avec la sécheresse, des bulles ont pu se former dans les vaisseaux et il y a une embolie, la branche est morte. On a également des feuilles qui commencent à jaunir et qui tombent. Pour éviter l'évaporation, la transpiration et le besoin d'eau, l'arbre se déleste de ses feuilles", explique Benoît Chevallier, le technicien forestier de la forêt pour l'office national des forêts (ONF). Aujourd'hui, certains endroits de la forêt ont l'apparence d'un paysage qu'on connaît habituellement au mois de novembre.

La forêt a déjà des allures d'automne © Radio France - Lisa Morisseau

Les arbres risquent de dépérir

Au-delà des incendies, les arbres peuvent aussi mourir de la sécheresse et dépérir : " Un arbre, cela met beaucoup de temps à pousser, cela met beaucoup de temps à mourir aussi. Nous l'avons constaté en 2003, année de canicule, les arbres ont dépéri les années suivantes en 2004, 2005 et 2006", raconte-t-il.

Lorsqu'ils sont victimes des fortes chaleurs, les arbres ne peuvent plus capter de CO2. Pour s'adapter au changement climatique, les techniciens forestiers plantent des espèces plus résistantes. La forêt a également subi un incendie de 20 hectares la semaine dernière.