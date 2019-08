Bretagne : moins d'algues vertes sur les plages au mois d'août

Région Bretagne, France

Il y a eu moins d'échouages d'algues vertes sur les plages de Bretagne au cours de ce mois d'août par rapport au mois de juillet. Cependant, les surfaces recouvertes restent supérieures à la moyenne, selon le centre d'étude et de valorisation des algues. "La diminution par rapport à juillet serait d'environ 20%, tout en demeurant supérieur d'environ 15% à la moyenne pluriannuelle," explique le Ceva, en se basant sur des relevés effectués le 20 août.

Un mois de juillet exceptionnel

En juillet, les proliférations d'algues en baie de Saint-Brieuc ont été "très importantes et toujours très supérieures aux années moyennes" et "même probablement à toutes les années antérieures", ajoute le Ceva. Les algues vertes prolifèrent à cause des nutriments charriés par les rivières et provenant pour l'essentiel des résidus de l'agriculture. Quand elles se décomposent, ces algues émettent un gaz extrêmement toxique, qui peut être mortel.

Une nouvelle baisse en septembre

"Les situations de putréfaction relevées en début d'été semblent en forte régression, en partie du fait des conditions plus brassées et moins chaudes" . Bonne nouvelle, au mois de septembre on devrait trouver moins d'algues vertes sur les plages. "Les flux en nitrates devraient devenir insuffisants pour assurer la croissance des ulves", estime le centre d'études qui reste malgré tout prudent dans ses prévisions.