Bretagne : participez au défi "nettoie ton kilomètre" avec "Eaux et rivières"

Et si vous rendiez votre confinement utile pour la planète ? Depuis début novembre, nous n'avons le droit qu'à une heure de sortie quotidienne pour prendre l'air, faire du sport ou promener nos animaux de compagnie. Une heure et dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile.

A l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, qui démarre ce samedi 21 novembre, l'association "Eaux et rivières de Bretagne" vous proposer de profiter de cette autorisation de sortie pour faire un grand nettoyage autour de chez vous.

Ramassez, pesez et prenez une photo !

"Nous croisons chaque jour au moins un déchet par terre, témoin de l'incivilité de certain et de leur mépris pour la nature. En ces temps confinés, notre association ne peut aller à la rencontre du public comme elle le fait à son habitude et proposer des ateliers, des conférences ou des actions de sensibilisation. Mais nous ne nous avouons pas vaincus !" explique l'association.

Armé d'un sac plastique, d'un masque et d'une attestation de sortie, vous êtes invités à ramasser les détritus et à prendre une photo du sac en question. Pesez le ou comptez les déchets et envoyez le cliché et les informations par mail à l'adresse ntk@eau-et-rivieres.org.

L’initiative #Nettoietonkm a été lancée sur les réseaux sociaux par l'aventurier Benjamin de Molliens, cofondateur de Plastic Odyssey, un projet qui vise à lutter contre la pollution plastique des océans.