C'est un week-end de grandes marées qui s'annonce avec un coefficient de 108 samedi 6 novembre et 107 dimanche. Le temps sera calme avec des périodes ensoleillées.

Bretagne : un week-end de grandes marées et des appels à la prudence

Une météo plutôt clémente attend les pêcheurs à pied qui voudraient profiter de ce week-end de grandes marées. Les coefficients vont atteindre 108 vendredi 7 novembre en soirée et samedi 6 novembre en matinée ainsi que 107 dimanche. Ce sont les coefficients les plus forts de cette fin d'années 2021. En Bretagne, les préfectures renouvellent leurs appels à la prudence en raison notamment des courants forts et d'une remontée rapide de la mer lors des bascules de marée.

Spectacle à Saint-Malo

A Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), les grandes marées devraient attirer encore beaucoup de monde notamment sur le sillon au moment de la pleine mer. Ce samedi 6 novembre, avec un coefficient de 107, la mer sera haute à 20h06 et à 20 h 49 dimanche avec un coefficient de 100.