Bretagne : une météo hors norme durant l'année 2022

2022 restera comme l'année de tous les extrêmes météorologiques en Bretagne. Selon Météo Bretagne, pendant 10 mois sur 12, les températures sont au dessus des normales saisonnières, il n'y a que janvier et décembre à bien se tenir alors qu'octobre brise tous les records avec des températures supérieures à 3,5 degrés par rapport aux normales saisonnières.

Une canicule précoce

Le mois de juin est le premier à exploser les compteurs avec la canicule la plus précoce jamais enregistrée : 37,9° le 18 juin à Rennes. Un mois plus tard, le 18 juillet, jamais la Bretagne n'aura été aussi torride : 39,3° à Brest, 39,7° à Saint- Brieuc, 40,3° à Morlaix, 40,7° à Pleucadeuc et même 41,6° à Bléruais un village d'Ille-et-Vilaine. "La sécheresse se fait durement ressentir avec seulement un millimètre de pluie en juillet dans notre région" détaille Stéven Tual prévisionniste à Météo Bretagne. Un mois plus tard, la chaleur est de retour avec 40° à Dinard et Saint-Malo. Entre le 10 et le 13 août, le thermomètre monte jusqu'à 35,4° à Lorient, c'est 13 degrés de plus que la normale. Les records sont battus partout comme sur l'ile d'Ouessant qui dépasse, pour la première fois, les 30°.

Un ensoleillement "impressionnant"

Pendant l'été, le climat est quasi méditerranéen en Bretagne "Vannes a le climat de Cannes" affirme Stéven Tual. "L'ensoleillement est impressionnant, excédentaire de plus de 20% de mars à août à Lorient". Conséquence, la sécheresse s'aggrave, une situation qui restera critique jusqu'au milieu de l'automne. Selon Santé Publique France, la Bretagne a été l'une des régions les plus touchées par la surmortalité cet été (+20%).

Une fin d'année plus classique

La fin de 2022 a été plus rassurante avec de bonnes pluies en novembre et décembre et du froid sans excès. A Saint-Brieuc, les précipitations ont même été supérieures de 50% par rapport à la normale saisonnière. Le froid n'a pas été exceptionnel. La Bretagne a connu une vraie fin d'automne au seuil de l'hiver.