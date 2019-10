Bretignolles-sur-mer : des opposants perturbent le chantier du port de plaisance

Bretignolles-sur-Mer, France

Quelques heures après la manifestation qui a rassemblé plus de 2000 personnes contre le projet de port de plaisance à Brétignolles-sur-Mer en Vendée, une douzaine de personnes se sont installées et ont passé la nuit sur un terrain privé aux abords du site, un lieu d'ores et déjà baptisé ZAD, référence à la "zone à défendre" de Notre-Dame-des-Landes . Lundi matin vers 7 heures ces militants ont tenté de bloquer la reprise du chantier mais des gendarmes les en ont empêchés.

Travaux suspendus

Dans la matinée, la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a publié un communiqué dans lequel elle condamne les "provocations des opposants" et elle assure qu'elle "prendra ses dispositions pour que le chantier se déroule dans des conditions de sécurité optimales".

Par ailleurs, la mairie de Brétignolles-sur-Mer est fermée au public jusqu'à nouvel ordre, elle le restera durant "toute l'occupation illicite de l'emprise de l'opération" précise le communiqué. Le maire assure ainsi vouloir garantir la sécurité des agents municipaux.