Bretigny-les-Norges : comment la commune tente de s'adapter au dérèglement climatique ?

Bretigny-les-Norges face au dérèglement climatique. Depuis 2014, cette mairie de Côte-d'Or essaie de créer un village plus vert et plus propre niveau environnement. Une visite a été organisée pour montrer l'avancée de certains projets. Parmi les curieux, des "POTEs", des Pionniers Ordinaires de la Transition Ecologique, un réseau de citoyens écolos en Bourgogne-Franche-Comté.

Planter une forêt pour avoir moins chaud

La visite est longue d'environ trois kilomètres. Entre les glycines et la Norges qui coule au milieu du village de 950 habitants, Aurélien Trioux, adjoint au maire au Cadre de Vie, mène une vingtaine de visiteurs dans Bretigny-les-Norges. Il est fier de présenter une aire de jeu pour enfants : "Regardez, on a laissé les arbres et la pelouse. Pourtant, tout autour il y a des maisons. Cette parcelle, on aurait pu la vendre et construire une autre maison. Mais on préfère le vert." Coup de chance, une jeune maman arrive avec ses enfants pour jouer sur les toboggans.

La suite de la visite se passe en haut de la côte de Bretigny. Aurélien Trioux reprend : "Le village est dans une cuvette. En haut, il n'y avait que des champs cultivés. Nous, on a commencé à replanter une forêt." La forêt en question est encore petite. Les arbres viennent tout juste d'être plantés, en partenariat avec l'école primaire du village.

Une partie de la forêt replantée pour se protéger du dérèglement climatique à Brétigny-les-Norges © Radio France - Sacha Gross

Devant la vingtaine de visiteurs, Aurélien Trioux détaille ce projet : "On pense cette forêt comme une frontière végétale. Avec l'humidité des arbres, ce sera un filtre à la chaleur pour arriver dans Bretigny avec un air plus frais. Ou prendre le parti que la masse d'air chaud va passer au-dessus de Brétigny grâce à cette frontière." Seule contrainte : le temps. Le dérèglement climatique est déjà là. Cette "frontière végétale" mettra vingt à cinquante ans pour pousser.

Un verger pour éduquer à l'environnement

Deuxième partie de la visite, le verger. Un terrain situé juste à côté d'un lotissement. On peut retrouver des pommiers, des cognassiers, des pruniers, des herbes aromatiques et différents légumes. C'est l'association "Plantons le Décor" qui le gère. Dominique Degois en est le président, il est aussi adjoint aux Finances : "Le but du verger, c'est déjà d'avoir des fruits et légumes pour les membres de l'association. C'est aussi participer aux initiatives de la commune en matière de biodiversité et de développement durable. On est sur de l'éducation populaire, pas simplement la gestion d'un verger. Et une grande partie du verger a été financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, faut le dire !" Aujourd'hui, l'entretien du verger tourne autour de 1.000 euros par an.

Fleurs d'un pommier dans le verger de Brétigny-les-Norges en Côte-d'Or © Radio France - Etienne Cholez

L'association Plantons le Décor tente de faire mieux tous les jours en fonction de ses expériences et ses rencontres avec des spécialistes. Par exemple, implanter des ruches dans le verger. Pour les membres de l'association, c'est d'abord une très bonne idée pour introduire des abeilles. Dominique Degois et les adhérents de l'association se souviennent : "Des spécialistes nous ont bien dit de faire attention à ne pas empêcher le développement des autres pollinisateurs. On ne s'était pas posé la question avant."

Le réseau des POTEs en visite à Brétigny-les-Norges

Dans cette visite de Bretigny-les-Norges, une vingtaine de curieux est venue observer les initiatives du village. La plupart sont des "POTEs", des Pionniers Ordinaires de la Transition Ecologique, un réseau de citoyens écolos en Bourgogne-Franche-Comté. Christiane Maurer vient de Besançon, c'est une POTE : "Un POTE, c'est quelqu'un qui veut faire avancer la transition écologique. Donc on se doit de partager nos actions."

Une partie du verger de Brétigny-les-Norges © Radio France - Etienne Cholez

Le réseau est encore assez méconnu. Il compte 500 membres dans toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour se faire connaître, les POTEs seront au VyV Festival les 9, 10 et 11 juin à Dijon. Un site internet sera aussi inauguré le 17 juin : "La Route des POTEs". A l'intérieur, un circuit touristique des initiatives écolos en Bourgogne-Franche-Comté dont le verger de Bretigy-les-Norges, par exemple.