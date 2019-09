Brive : Opération nettoyage de la planète

Brive-la-Gaillarde, France

30 m3 de déchets en 2 heures

Les habitants de 6 quartiers de la ville de Brive ont participé pour la deuxième année consécutive à l'opération The World Cleanup Day - Jour de nettoyage de la planète, en français dans le texte. Parmi les participants, Catherine Rougier, présidente d'une association de quartier : "On a même pas encore commencé que l'on a déjà ramassé 4 pneus! Parfois on trouve de l'électroménager, du coup on est obligé de faire appel aux services de la ville, mais souvent on retrouve des mégots, du verre et surtout de sacs de fast-foods. Les gens jettent tout et n'importe où!"

Les habitants de Brive ne se désarment pas devant l'ampleur de la tâche © Radio France - Frédéric Cano

L'an dernier en France, l'opération qui concerne 150 pays dans le monde, a permis de ramasser plus de 88 000 tonnes de déchets, soit près de 9 fois le poids de la tour Eiffel.