Brochon : un bosquet comestible partagé pour des fruits gratuits pour tous

Comment faire évoluer nos communes pour qu'elles deviennent plus vertes ? À Brochon, depuis 2022, on teste un bosquet comestible dans le petit parc de l'éolienne. Une sorte de petit jardin partagé avec des fruits et des herbes aromatiques qui profitent à tous les riverains. Le projet était dans les tuyaux depuis 2021 grâce au dispositif "Osons la nature", proposé par la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges et l'association "Pirouette Cacahuète". C'est à l'automne 2022 que le premier arbre a été planté, et au printemps 2023, les autres plantes fruitières se sont rajoutées. Brochon, un exemple d'une commune rurale de Côte-d'Or qui verdit son territoire.

Des fruits et des herbes aromatiques à disposition

Un jardin de huit mètres sur cinq avec tout plein de fruits gratuits, cela donne envie. André Geoffroy est conseiller municipal à Brochon et il n'est pas peu fier du résultat. "On a fait un mur de pierres sèches tout autour et du coup, décrit-il, on a fait une plantation d'un mirabellier, de casseillers, de groseilliers, de cassissiers, et d'herbes aromatiques."

André Geoffroy, conseiller municipal à Brochon, est très fier l'aboutissement de ce projet. © Radio France - Dimitri Morgado

En plus des fruits gratuits, tout ça a pour objectif de créer un vrai lieu de vie. Cécile Artal est la directrice de "Pirouette Cacahuète", l'association côte-d'orienne, basée à Clénay, à l'initiative du projet. "On a créé ce premier bosquet comestible en y impliquant les habitants, tant dans la conception que dans la plantation des végétaux, raconte-t-elle. L'idée, c'est de donner un rendez-vous régulier aux habitants, un moment convivial et où on en profite aussi pour faire un peu d'entretien et de cueillette." Parce que c'est aussi ça l'idée, que les riverains participent à la survie du lieu.

Plan des différents fruits et herbes aromatiques présents dans le bosquet. © Radio France - Dimitri Morgdo

Tout cela a quand même coûter de l'argent, quasiment 6000 euros en tout. Mais c'était indispensable pour André Geoffroy. "Déjà à cause du réchauffement climatique. Dans les années qui viennent, il faudra même, je pense, amplifier ce genre de projets, explique le conseiller municipal. Et puis, pour le bien-être de tous les habitants et des gens qui sont de passage. Ça nous paraissait vraiment indispensable pour toutes ces raisons." La petite ville de Brochon ne compte pas s'arrêter là. Le terrain multisport de la commune devrait aussi changer de visage dans les prochaines années.

Accompagner les petites communes

Le dispositif "Osons la nature" dans lequel le projet est né était à destination des communes de moins de 2500 habitants. Et ce n'est pas anodin. Cécile Artal de l'association "Pirouette Cacahuète" explique qu'il faut mettre l'accent sur les petites collectivités. "On s'est rendu compte qu'en fait, les élus n'ont pas de techniciens à leurs côtés, détaille-t-elle. Les grandes villes ont des techniciens en biodiversité ou développement durable. Les petites communes, non. Ce qui fait que les élus, même s'ils ont envie de travailler sur ces questions-là, se sentent souvent démunis."

D'autant que les petites communes ont aussi l'envie et le besoin de voir changer leur bourg. "Dans des villages autour de Dijon, on peut vite se retrouver dans des villages dortoirs. Il y a des espaces de végétation à l'extérieur, mais dans les rues, on est très peu végétalisé", met en avant Cécile Artal. La directrice de "Pirouette Cacahuète" qui rappelle que les canicules estivales nécessitent, elles aussi, d'amener plus de vert au cœur de nos villages.