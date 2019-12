Bronchiolite : l'épidémie, arrivée en avance, touche toute la France

L'épidémie de bronchiolite concerne toute la France sauf pour le moment la Corse. Cette maladie respiratoire d'origine virale qui affecte les petites bronches touche surtout les bébés et les petits de moins de 2 ans. La semaine dernière, d'après les chiffres de l'agence Santé Publique France, plus de 4.000 petits malades ont dû aller aux urgences et plus du tiers ont été hospitalisés.

Une épidémie précoce à cause de la météo

L'épidémie de bronchiolite arrive avec quinze bons jours d'avance à cause de la météo. Il a fait relativement doux et il a beaucoup plu. Résultat : une humidité qui a favorisé le développement de la bronchiolite.

Et avec l'arrivée des fêtes, les parents ne sont pas au bout de leurs peines. Comme on voit plus de monde, les cas augmentent car la bronchiolite est très contagieuse. D'ailleurs les professionnels s'attendent à de nouvelles épidémies à Noël et en janvier.

Des périodes déjà compliquées partout dans les hôpitaux et encore plus cette année en Ile-de-France où les services d'urgences pédiatriques sont déjà saturés.

Comment soigner ses enfants ?

Autre souci pour tous les parents : comment soigner leurs enfants. Depuis la mi novembre, la Haute autorité de santé déconseille la kiné respiratoire pour les bébés de moins de un an.

L'ASH recommande plutôt des traitements simples comme bien laver le nez du bébé. Et si besoin de faire suivre l'enfant par un kiné.

De leur côté, les médecin rappellent que la plupart du temps malgré des symptômes très impressionnants la bronchiolite est une maladie bénigne.

A noter que chaque année à l'approche de l'hiver, la bronchiolite touche environ 30% des enfants âgés de moins de 2 ans.