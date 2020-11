Travaux d'élargissement de l'A10 : l'association Agir A10 dénonce un "enfumage" de Vinci

Les travaux d'élargissement de l'autoroute A10 se poursuivent. La semaine dernière était installé le nouveau viaduc de l'Indre alors qu'il y a de vives tensions autour de cet élargissement entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine. Entre Vinci Autoroutes, le maître d'ouvrage, et l'association Agir A10 le débat fait rage.

Le revêtement de la chaussée pose problème

L'enrobé installé par Vinci est notamment remis en cause. Pourtant avec la pose de cet enrobé phonique, un type de goudron qui permet d'absorber le bruit, l'objectif est plus qu'atteint pour Christophe Couturier, chef de projet chez VINCI Autoroutes : "on a très avancé sur le sujet et on a été très au delà de ce qu'on nous obligeait à faire". Des protections acoustiques complémentaires sur 3 kilomètres, dits "murs anti-bruit", seront également posées sur l'ensemble du tracé, sur "trois kilomètres au lieu des 300 mètres initialement prévus que nous imposait la réglementation" poursuit Christophe Couturier. Il détaille qu'en complément, certaines habitations ont vu leur menuiserie changée pour avoir une acoustique de meilleure qualité dans leur domicile.

Néanmoins cela ne suffit pas pour l'association Agir A10 qui défend les riverains. Un recours au tribunal administratif d'Orléans a été déposée par l'association en janvier 2019. Gaelle Lahoreau, vice-présidente d'Agir A10, estime que Vinci "n'a appliqué la loi que sur 10% des maisons concernant cet élargissement. Ils ont donc écartés 90% des maisons le long de l'autoroute A10". Elle note également l'inquiétude des riverains face à l'augmentation du trafic des camions, "ce sont eux qui génèrent le plus de bruit. Depuis les années 1990-2000, les riverains ont vu le trafic autoroutier des camions triplé, et les nuisances sonores tout autant". L'autoroute A10 est l'axe de transport privilégié entre le Nord et l'Europe et la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal. C'est l'autoroute "avec le plus fort trafic de camions en France" selon elle. "Cela représente 20% du total de trafic de camion sur les autoroutes françaises. Donc les riverains ont vu explosés les nuisances sonores ces vingt dernières années. Ils veulent qu'on prenne en compte le fort impact sur la santé et la baisse de qualité de vie que cela a engendré ainsi que le prix de leurs maisons qui a chuté."

J'appelle ça de l'enfumage et ça me met en colère. - Julie Leduc, présidente Agir A10

Vinci indique que les enrobés BBTM 0/10 classe 1seraient des enrobés efficaces contre le bruit de roulement. En revanche, comme le démontre l'IDDRIM (Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité) cet enrobé BBTM 0/10 classe 1 réduit faiblement le bruit par rapport à un revêtement classique : il serait donc peu performant. C'est l'enrobé BBTM 0/10 classe 2 qui apporterait un vrai gain acoustique. "L'enrobé choisi dans ce projet est un enrobé normal et non pas phonique. Il a des propriétés phonique mais on est très loin des performances d'un enrobé anti-bruit. J'appelle ça de l'enfumage et ça me met en colère" fustige Julie Leduc présidente de l'association Agir A10. Pour défendre son combat, elle prend ensuite l'exemple de l'autoroute A4 et A6 qui traversent la région parisienne et indique que "là-bas, des enrobés phoniques silencieux baissent de 8 décibels le bruit. Tandis qu'ici, Vinci propose un enrobé qui baissera de 3 décibels le bruit. C'est un enrobé de mauvaise qualité".

Les nuisances sonores peuvent impacter la santé

La présidente de l'association Agir A10 détaille que les nuisances sonores liées au trafic peuvent avoir des conséquences sur la santé des riverains : "les nuisances sonores sur le long terme peuvent se traduire par des maladies cardiaques, une augmentation des risques d'hypertension, des troubles du sommeil et de l'anxiété. L'augmentation du bruit nuit également à l'apprentissage des enfants. Le bruit c'est la deuxième nuisance sanitaire environnementale en Europe". Les conséquences sont à la fois sanitaires donc mais seraient également économiques sur un "petit tissu local"notamment explique Julie Leduc. "Tout près de chez moi, il y a un gîte qui a perdu le label "Gîtes de France" à cause des nuisances sonores de l'autoroute A10." La présidente de l'association Agir A10 rappelle "l'autorité environnementale a pointé en amont du projet qu'il y avait une mauvaise application de la loi. Nous les riverains on n'invente rien, on explique ce que cette autorité expose" termine Julie Leduc

Début novembre le tribunal d'Orléans a rouvert pour la septième fois une instruction jusqu'au 2 décembre et une décision devrait être rendue courant janvier 2021. L'association Agir A10 demande l'annulation de la déclaration d'utilité publique de l'élargissement de l'A10 entre Veigné et Poitiers et souhaite que la loi sur le bruit soit appliquée afin que pour toutes les maisons le long de l’A10 les seuils sonores soient respectés.