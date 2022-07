La ville de Bruz a décidé d'éteindre ses lampadaires la nuit

Du 15 juillet au 15 août, les communes volontaires de la métropole de Rennes sont invitées à éteindre l'éclairage public toute la nuit et dans toutes les rues. La ville de Bruz participe à cette expérimentation. La mairie souhaite connaître les avis des habitants.

Plus aucune lumière ne sort des lampadaires la nuit dans les rues de certaines villes de la métropole rennaise. Elles ont font une expérimentation : éteindre l'éclairage public la nuit, partout, du 15 juillet au 15 août. La ville de Bruz, au sud de Rennes, participe à l'opération. La mairie souhaite recueillir les avis des habitants pour revoir le fonctionnement de son éclairage public.

Pourquoi éteindre l'éclairage public la nuit ?

Dans cette expérimentation, la ville de Bruz trouve deux intérêts : la préservation de l'environnement et des économies. "Est-ce qu'on a besoin d'éclairer les rues la nuit, alors que les gens sont chez eux ? Est-ce qu'on a besoin de perturber le rythme des espèces animales ?" s'interroge Jean Boutin, élu à la transition et à l’implication citoyenne.

Ce jeudi 28 juillet, nous avons déjà consommé toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an. Cela s'appelle le jour de dépassement. Chaque année, il intervient de plus en plus tôt.

Au delà de l'aspect écologique de cette expérience, la ville de Bruz y trouve un intérêt économique. "Les ressources des communes stagnent, nous sommes dans un contexte budgétaire difficile. Nous devons réagir et économiser sur les dépenses inutiles", estime le conseiller municipal Jean Boutin. En coupant l'électricité un mois cet été, la ville économise 10% de son budget annuel dédié à l'éclairage public.

Qu'en pensent les habitants ?

Sur la place, au cœur de la ville, les avis divergent. Les jeunes femmes ne sont pas sereines à l'idée de sortir la nuit dans des rues non éclairées. "Je me sens pas en sécurité". Cette autre habitante s'inquiète de la sécurité pour les piétons : "l'été, les jeunes sortent entre copains, sans lumière, cela peut être dangereux si un véhicule arrive."

D'autres voient l'intérêt écologique avant tout. "Ca ne sert à rien de griller de la lumière s'il n'y a personne. C'est une bonne mesure. Cela fait 10 ans que l'on devrait éteindre les lumières dans les vitrines des magasins."

Comment donner son avis ?

La ville de Bruz propose un formulaire à remplir à la mairie ou en ligne. Il est aussi possible de donner son avis sous la publication Facebook de la ville.