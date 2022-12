Buldo le rhinocéros du zoo de Toulouse va bientôt être naturalisé au Muséum

Buldo est mort à l'âge de 36 ans, fin novembre dernier. Il a vécu 32 ans à l'African Safari de Plaisance-du-Touch, à l'ouest de Toulouse dont il était devenu l'un des symboles. La dépouille du rhinocéros blanc a très rapidement été confiée aux équipes du Muséum pour qu'il soit naturalisé, "empaillé" comme on disait avant. Sa peau doit être tannée et un moule de sa silhouette doit être réalisé. Ces opérations prendront plusieurs mois. On ignore quand Buldo sera de nouveau visible par le public . Peut-être dans plusieurs années, cela dépendra des besoins des expositions.

Des centaines d'animaux ont été naturalisés par les équipes du Muséum de Toulouse : des mammifères, des oiseaux, des poissons, des reptiles, des rapaces. On se souvient de l'ourse Cannelle tuée par un chasseur, ou encore de la girafe Twiga issue du zoo toulousain comme Buldo, en 2016. Entretien avec Brian Aïello, taxidermiste du Muséum.

France Bleu Occitanie : Vous avez récupéré la dépouille de Buldo. Qu'avez-vous fait depuis ?

Brian Aiëllo : Dans un premier temps, il a fallu surtout stabiliser la peau. C'est la première étape préoccupante parce que, étant donné le gabarit du spécimen, cela pose énormément de problèmes de faire ça dans de bonnes conditions. Il faut le plus rapidement possible extraire la peau, c'est-à-dire avoir la peau d'un côté, et l'écorché de l'autre. C'est très complexe avec un rhinocéros de par son poids et sa peau.

Comment Buldo va t-il retrouver sa forme initiale ?

La peau sera totalement amincie, traitée, tannée telle un cuir, alors on réalisera un mannequin, qui reprend l'anatomie en mouvement de ce rhinocéros. On choisira une posture, une attitude représentative de ce qu'était Buldo. C'est là où le parc zoologique va nous aider à trouver la posture. Ensuite, la peau sera placée sur ce mannequin et c'est ainsi que la naturalisation sera réalisée.

Buldo était arrivé à Plaisance-du-Touch en 1990. - African Safari

Pourquoi parle t-on désormais de naturalisation et non plus d'empaillage ?

On n'a jamais parlé d'empaillage pour les grands spécimens. Ce terme renvoie à une technique dite du "bourrage". On partait d'une peau que l'on considérait un peu comme un contenant, en y ajoutant des armatures pour avoir de la rigidité. Et on y poussait de la matière, un peu comme comme un sac vide dans lequel on ferait un remplissage. Aujourd'hui, on a développé des mousses de mousses polyéthylènes et on travaille avec la 3D .

La façon dont on naturalise aujourd'hui dit-elle quelque chose du regard que la société porte sur les animaux ?

Oui, toujours. C'était vrai au XIXᵉ siècle, au début du XXᵉ siècle. Quand on regarde nos collections de près, on ressent aussi le poids de cette société-là à ce moment-là, de son histoire, de ses influences. Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus de recul et beaucoup plus d'éléments sur la véracité du propos naturaliste que l'on peut apporter. On est beaucoup plus dans cette attente là, quelque chose qui soit réellement au plus près de la réalité.

Quel est l'intérêt de naturaliser des animaux à l'heure où on peut voir des photos/vidéos à foison ?

Les naturalisations n'ont pas seulement un intérêt muséographique et pédagogique. Une naturalisation, c'est la possibilité de voir en situation, de faire croire au visiteur qu'il voit un spécimen vivant. Il y a aussi le fait qu'on puisse prélever des tissus. Dans 100 ans, on aura peut-être besoin de l'ADN ou d'autres éléments qu'on n'imagine pas encore. Et puis, avec le squelette, cela permet l'anatomie comparée. Toutes ces informations ne vous seront pas données par le numérique. L'intérêt de la conservation c'est aussi d'apporter un témoignage de ce qui a disparu. Je ne souhaite pas absolument pas que le rhinocéros blanc disparaisse, mais il y aun effondrement des populations partout dans le monde. Certains parlent même d'extinction. Il est extrêmement important qu'on puisse apporter ce témoignage contemporain du vivant, en particulier dans cette séquence de perte de biodiversité.