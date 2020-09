Bus, camions, station de stockage : Le Mans Métropole précise son "plan hydrogène"

L’agglomération du Mans investit 21 M€ dans le développement de moyens de transport à hydrogène. La collectivité, qui a inauguré en juillet sa station de stockage, va acquérir dix bus et six bennes à ordures ménagères. Elle espère produire son propre hydrogène "d'ici trois ans".

Un « plan hydrogène ». La Ville du Mans et son maire en parlent régulièrement depuis deux ans. Une nouvelle étape concrète est franchie ce mardi 15 septembre 2020. A l’occasion d’un « symposium », organisé sur le sujet, Stéphane Le Foll précise les premiers projets lancés dans l’agglomération mancelle. L’élu annonce « une commande de dix bus articulés à hydrogène pour répondre au futur parc de chrono-lignes d’ici trois ans, ainsi qu’une commande de six bennes à ordures ménagères ».



De l’hydrogène vendéen en attendant la production mancelle

D’ici trois ans, l’hydrogène consommé par ces véhicules devrait être produit dans l’agglomération mancelle. C’est en tout cas l’objectif affiché par la collectivité. En attendant, cette énergie sera fournie par la société Lhyfe, dont l’usine de production est installée en Vendée. Mathieu Guesné, son fondateur détaille le processus : « On utilise de l'eau de mer qu’on électrolyse : on casse la molécule d’eau en deux parties. L’une de ces deux parties est un gaz : de l’hydrogène. On le compresse très fort dans des réservoirs du même type que ceux que vous avez dans vos cuisinières pour alimenter en butane ou en propane vos feux de cuisson ».

Objectif : remplacer le diesel de tous les bus par de l'hydrogène

L’entreprise Lhyfe assure ensuite l’acheminement vers la station à hydrogène située en bordure de l’aérodrome du Mans, près du circuit des 24 Heures. « Nous transportons ces réservoirs sur des camions », explique Mathieu Guesné. « Cette station-service dispose d’une pompe qui va transférer l’hydrogène dans les réservoirs des véhicules. Pour un bus ou un camion-benne, il faut entre 15 et 25 kg d’hydrogène par jour ». Il s’agit d’un hydrogène « vert », précise le fondateur de la société Lhyfe. « Ce sont des éoliennes qui nous fournissent l’énergie », indique-t-il.

LIRE AUSSI : Le Mans inaugure sa station à hydrogène

L’ensemble des investissements s’élève à « 21 millions d’euros », annonce Stéphane Le Foll. L’objectif affiché par le maire du Mans et président de Le Mans Métropole est « d’être en pointe dans le domaine de l’hydrogène à l’échelle des villes moyennes du grand Ouest ».