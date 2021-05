Buzançais : douze brebis en écopâturage jusqu'à l'automne

Ces brebis de race Thônes et Marthod ont la particularité d'avoir le museau, le contour des yeux et les oreilles noirs

Si vous êtes passés par Buzançais récemment, vous n'avez pas pu les rater : douze brebis sont actuellement en pâturage prairie des Hervaux, à côté du magasin Lidl. Elles resteront dans la commune jusqu'à l'automne, ce qui leur donnera le temps de brouter plusieurs parcelles. L'an dernier déjà, Buzançais avait utilisé des animaux pour tondre naturellement ses espaces verts. A cause du Covid, ils n'étaient arrivés qu'en septembre et étaient restés deux mois.

"Avant, l'entretien de ces parcelles était mécanique, explique le responsable du service espaces verts, Guillaume Forestier. Ça n’était pas bon pour la biodiversité. Là, il n'y a aucun risque de pollution aux hydrocarbures ou autres". Le recours à ces brebis de race Thônes et Marthod, originaire de Savoie, habituée à grimper des pentes escarpées, permet de passer à des endroits difficiles d'accès. "Il ajoute une plus-value au site", ajoute l'employé communal, qui souligne l'intérêt pédagogique de la démarche : "on est le long d'un axe très emprunté. Les moutons plaisent beaucoup aux gens et aux enfants en particulier". Il est toutefois précisé le long de leur enclos qu'il ne faut pas les déranger, ni leur donner à manger. L'herbe qu'ils trouvent sur place leur suffit amplement.

Un complément de revenu

Le propriétaire du troupeau, Matthieu Rabier, trouve aussi son compte dans cette opération. Eleveur installé à Luçay-le-Mâle, il y trouve des parcelles supplémentaires pour accueillir ses bêtes, ainsi qu'un complément de revenu. Il précise : "La rémunération que je touche en tant qu'écopâtureur est équivalente à ce que je gagne en vendant la viande de mes agneaux".