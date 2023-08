" C'est 10 degrés de moins qu'en bas ! ", hausse de fréquentation au Markstein pendant la canicule en Alsace

Alors que l'Alsace est en vigilance orange canicule , de nombreuses personnes prennent la direction des Vosges, pour perdre quelques degrés. C'est le cas au Markstein, où les températures sont plus respirables, à un peu plus de 1.000 mètres d'altitude.

10 degrés de moins au Markstein

Quand on monte sur les hauteurs, la température passe de 35 degrés en plaine à 25 degrés au Markstein, avec une petite brise qui fait du bien. Un épisode caniculaire qui permet à la station d'attirer plus monde, notamment pour la luge du rail.

Il y a du monde pour profiter de la fraicheur des températures au Markstein © Radio France - Guillaume Chhum

"La clientèle qui vient chercher de la fraicheur nous en fait état : venez sur les crètes, il y a toujours une petite brise et il fait vraiment moins chaud ! ", se réjouit Thomas Cron, le chef d'exploitation de la station du Marsktein.

Une sieste sous les arbres

Quand on prolonge notre chemin sur la route des crètes, il y a aussi un endroit très frais, sous les arbres. C'est là que se donnent rendez-vous plusieurs amis. Ils ont élu domicile pendant ces fortes chaleurs.

"Quand il y avait la canicule de 2003, tout cet endroit était pris par les bagnoles et de tentes. Là pendant ces fortes chaleurs, il y a aussi du monde pour dormir et prendre du bon temps," explique Rolland, un habitué des lieux.

Denise s'apprête à faire une petite sieste : " Après le repas c'est la sieste. Ici on est bien, on est à l'air et on peut respirer. On étouffe en bas ! ", souligne la retraitée.

La canicule devrait se poursuivre au moins jusqu'à mercredi en Alsace. D'ici là, ce petit groupe d'amis va continuer à profiter de leur petit coin de paradis, dans la fraicheur des Vosges.