"C'est catastrophique" : trois puits du Plateau Picard au bord de la panne sèche faute d'eau dans les nappes

La sécheresse qui sévit depuis l'hiver 2022 a des conséquences très concrètes, cet été, sur l'alimentation en eau de plusieurs communes du nord de l'Oise. Sur ses 19 puits de pompage de l'eau, la communauté de communes du Plateau Picard en compte trois au bord de la panne sèche, dont un qui alimente la commune de Maignelay-Montigny et qui s'est arrêté deux heures le 27 juillet.

Une coupure d'eau de deux heures à Maignelay-Montigny

La coupure a eu lieu le 27 juillet en soirée, aux alentours de 20h, jusqu'à 22h environ. Une première, en plus de vingt ans de mandat, pour le maire de Maignelay Denis Flour : "au début, on a espéré un problème technique, mais on a constaté que les pompes se sont mises en sécurité parce qu'il n'y avait plus suffisamment d'eau."

L'incident est loin d'avoir surpris Denis Flour : "l'inquiétude a commencé à monter l'hiver dernier, parce qu'il n'a tout simplement pas assez plu en décembre et en janvier. Les nappes, déjà très basses, ne se sont pas rechargées." Par anticipation, la commune a donc mis au point une solution de dépannage temporaire avec la communauté de communes du Plateau Picard, en charge de l'eau depuis 2018 : "il s'agit d'une interconnexion, on amène de l'eau d'un autre puit, distant d'une centaine de mètres."

Le risque de panne sèche menace aussi l'autre puit qui alimente Maignelay. Dans l'immédiat, le maire renouvelle ses appels à ne pas gaspiller l'eau, auprès des particuliers comme des agriculteurs et des industriels. Il espèce aussi une météo pluvieuse dans les prochaines semaines, qui, si elles ne vont pas automatiquement remplir les nappes, permettront de soulager les prélèvements.

Des travaux lourds à prévoir pour la communauté de communes

Du côté de la communauté de communes du Plateau Picard, qui a en charge la gestion de l'eau depuis 2018, le ton est clairement pessimiste : "c'est catastrophique, avance tout de go Jean-Paul Baltz, vice-président en charge de la question. Sur les 19 puits que l'on gère, en tout, trois sont en difficulté à cause de la sécheresse. Pour être clair, ça concerne toutes les communes sur le bassin de l'Aronde" classé en situation de crise par la préfecture.

Le sujet n'est pas neuf, mais il commence à devenir pressant : "on a bientôt une réunion de crise avec la préfecture, explique Jean-Paul Baltz. Bien sûr, on va prospecter pour trouver une autre ressource [faire de nouveaux forages], et dès le mois de septembre, on lance des travaux pour interconnecter durablement Maignelay. Mais l'État va devoir déplafonner ses aides. Le Plateau Picard fait déjà de gros investissements et augmente le prix de l'eau depuis quelques année, mais cela a ses limites." Pour éviter des coupures plus longues et étendues, pas de miracle : il faudrait qu'il pleuve.

Quelles sont les restrictions d'usage de l'eau ?

Dans l'immédiat, les habitants des communes du bassin de l'Aronde, classé au niveau crise, sont soumis à des restrictions d'eau. Il est déjà strictement interdit d'arroser les pelouses, fleurs et espaces verts, et les jardins potagers de 9h à 20h.

Cartographie des secteurs touchés par la sécheresse dans l'Oise après le dernier arrêté le 17 juillet 2023 - Préfecture de l'Oise

Dans l'Oise, en ce début août 2023, on compte cinq bassins au dernier niveau de crise, quatre en alerte renforcée, un en alerte et quatre en vigilance.