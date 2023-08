"C'est des algues, c'est naturel", l'interdiction n'empêche pas certains de se baigner à Mézangers

A la sortie du parking de la base de loisirs de l'étang du Gué de Selle à Mézangers, le panneau avec le plan du site est en ce moment floqué d'une affiche "Baignade interdite". Depuis le jeudi 17 août, le taux de cyanobactéries, des micro-algues vertes productrices de toxines, dépasse les seuils fixés par l'Agence Régionale de Santé. Conséquence : la baignade y est interdite, au même titre que les activités nautiques qui présentent un risque de chute dans l'eau.

Des baigneurs peu nombreux mais bien présents

L'interdiction ne semble pas repousser tout le monde. Parmi les baigneurs, il y a ceux qui n'ont pas fait attention aux panneaux disposés au bord de l'eau, et ceux qui ignorent tout simplement l'interdiction: "Bien sûr que je suis au courant", sourit une jeune Mayennaise qui explique "c'est des algues, c'est naturel!" Des algues naturelles mais qui peuvent provoquer des troubles digestifs, des vertiges et autres maux de tête en cas de contact et d'ingestion.

Sur le chemin qui borde la plage de l'étang du Gué de Selle, la présence de certains dans l'eau intrigue les promeneurs. Philippe s'avance vers l'eau pour interpeller une mère et ses enfants : "Vous savez que la baignade est interdite? Il y a des algues" Face à la réponse positive de la baigneuse, Philippe est un peu déstabilisé : "Je me suis dit qu'elle n'était peut-être pas au courant, mais bon... parce qu'avec des jeunes enfants quand même." Les quelques panneaux installés indiquant l'interdiction ne paraissent pas assez pour lui et ses deux comparses de balade. "Ca mériterait un plus gros panneau, parce que c'est quand même niveau deux ce n'est pas insignifiant", insiste Nicole.

Par endroits l'eau de l'étang du Gué de Selle de Mézangers est pleine de micro-algues vertes, qui dégagent une odeur nauséabonde © Radio France - Alexis Arades

Mais les baigneurs restent peu nombreux, parce que le message de prévention est passé, mais aussi parce que l'eau ne donne pas vraiment envie : "Ah pas du tout même!", s'exclame Jocelyne, "Elle est toute verte et puis elle pue, c'est une infection!" Difficile de passer à côté des algues lorsque l'on se promène sur le chemin autour de l'étang du Gué de Selle, l'eau est verte fluo, et l'odeur absolument nauséabonde par endroits, de quoi dissuader la plupart des vacanciers. De nouveau résultats d'analyse seront connus d'ici la fin de la semaine.

