"C'est du saccage" : à Vouhé, colère contre l'arrachage de 700 mètres de haies

"C'est du saccage, on ne peut pas appeler ça autrement", lance, dépité Dominique Meen. Sur le chemin communal, le maire de Vouhé désigne un côté complètement dégarni. Il ne reste que des souches d'arbres, des frênes, des chênes pour certains centenaires. "Avant ça faisait une voûte d'arbres, regardez maintenant il n'y a plus rien", déplore-t-il avec son adjoint Jacques Chauvière. Plus de 700 mètres de haies ont été arrachés "pour faire des plaquettes de bois et générer un revenu, sans déclaration préalable", explique l'élu..

"Qu'il y ait une gestion raisonnée des haies"

Car ces haies sont classées au Plan local d'urbanisme intercommunal de Val de Gâtine, sur le circuit des itinéraires de randonnée également. "Et une partie des arbres sont propriétés de la commune", ajoute Dominique Meen qui en appelle à "une gestion raisonnée des haies avec une structure indépendante". La situation l'inquiète. "Au niveau de la Gâtine il y a eu 2400 kilomètres de haies arrachées, coupées, en une décennie. C'est quand même beaucoup. La Gâtine c'est ses haies, ce sous-sol, cette culture, terre gâtée, sans ses haies la Gâtine elle est quoi après ?".

Plainte et Pétition

Génération Ecologie a réagi dans un communiqué pour "dénoncer une fois de plus à cette époque de l'année la destruction en masse des linéaires de haie sur l'espace du futur parc naturel régionale de Gâtine poitevine". L'association des maires ruraux des Deux-Sèvres a également affirmé son soutien au maire de Vouhé, rappelant que "les haies sont des éléments déterminants de notre paysage deux-sévrien". "C'est tout un écosystème qui va en pâtir", insiste Dominique Meen.

Une plainte est en cours et une pétition en ligne "Préservons nos haies" lancée il y a dix jours a recueilli plus de 600 signatures. Le maire a prévu d'installer des panneaux marqués "haies protégées" et envisage une opération de replantation l'an prochain avec des écoliers du secteur.