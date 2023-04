"C'est eux l'avenir" : les enfants apprennent à prendre soin des plantes aux serres municipales d'Anglet

Harper et sa mère Floriane plantent une pousse de tomate cerise aux serres municipales d'Anglet, le 29 avril 2023.

Sensibiliser les enfants aux plantes et à la nature. À l'occasion des portes ouvertes des serres municipales d'Anglet , ce samedi 29 avril, des animations autour des plantes ont été organisées pour les plus jeunes. L'association "Les jardins familiaux de Girouette" leur a par exemple proposé un atelier de rempotage et de semis.

"On leur apprend à rempoter dans des petits pots des plants de tomates cerises, et ils repartent avec", raconte le président de l'association, Francis Grille. "Ils aiment ça, et ils repartent avec un petit quelque chose, ça leur fait plaisir." Comme Maxime, 12 ans, qui estime que "c'est bien d'encourager les gens à planter gratuitement, pour mettre un peu de biodiversité dans Anglet." Floriane, venue avec son fils Harper, salue aussi l'initiative : "Cela lui fait découvrir plusieurs matières, plusieurs odeurs. C'est chouette pour un petit de deux ans".

Les portes ouvertes des serres municipales d'Anglet, le 29 avril 2023. © Radio France - Margot Turgy

55 000 plantes produites chaque année

Si les serres municipales d' Anglet ont tenu à faire de la pédagogie autour des plantes en cette journée portes ouvertes, c'est parce que les enfants "sont l'avenir", souligne Franck Etave, le directeur des espaces publics de la ville. "Donc c'est bien de leur montrer des techniques douces, puisqu'on s'inscrit dans le 'zéro phytosanitaire' depuis plus de dix ans." "Ils sont plus sensibles au respect des plantes, des insectes. Ils impriment davantage que les adultes… et ils pourront, pourquoi pas, éduquer leurs parents !", ajoute Nathalie Moncade, responsable des serres.

Les serres municipales d'Anglet, qui produisent chaque année 55 000 plantes pour les 70 hectares d'espaces verts de la ville, ont également proposé aux visiteurs ce samedi des conseils de jardiniers, ainsi qu'une distribution de compost gratuit.