"C'est exceptionnel" : cinq bonobos sont nés à la Vallée des singes en 2022

Le parc de Romagne, dans la Vienne, accueillait déjà le plus grand groupe au monde de bonobos en captivité. Depuis le mois de décembre, il compte deux petites nouvelles . "Sur toute l'année 2022, ça porte à cinq le nombre de naissance pour cette espèce", se réjouit Franck Alexieff, le soigneur principal des bonobos. "C'est très rare que les femelles d'un groupe se retrouvent à accoucher presque en même temps", souligne-t-il, rappelant qu'elles ne portent des petits que tous les 5 ou 6 ans.

Franck Alexieff, soigneur principal des bonobos de la Vallée des singes. © Radio France - Fanny Bouvard

Quatre femelles et un jeune mâle

Toutes les naissances se sont produites sans l'intervention des soigneurs, au sein du groupe. "Pour certaines, nous avons pu y assister, car c'était en pleine journée", confie le soigneur. Depuis les petits sont restés totalement accrochés à leur mère. "Ils restent agrippés par les mains et les pieds, jusqu'à ce qu'ils commencent à marcher. Ils sont ainsi protégés d'éventuellement mouvement du groupe". Parmi les cinq nouveau-nés, seul le petit mâle pourra rester dans groupe jusqu'à la fin de sa vie. "Dans cette société matriarcale, les mères gardent leurs fils avec elle toute leur vie, mais les femelles doivent trouver une autre communauté, à l'image de ce qui se passe dans la nature au Congo", détaille Franck Alexieff.

Les trois premiers petits se nomment Ukela, Lucy et Khaya. Les deux bébés n'ont pas encore reçu de prénom. Cette année, la Vallée des singes fête ses 25 ans d'existence et dénombre à présent plus de 900 naissances.