"C'est fini pour cette année" : les jardins partagés du Beaucet victimes de la sécheresse

En pleine saison, il n'y a plus d'eau pour arroser les jardins partagés du Beaucet. La source à proximité s'est tarie et les nouvelles restrictions d'eau dans le bassin de la Nesque interdisent l'arrosage des potagers.

Les cultures ne sont plus arrosées depuis près de quinze jours, et commencent à sécher.

Une partie du Vaucluse est depuis plusieurs jours en situation dite de "crise" concernant la sécheresse. La préfecture a renforcé les restrictions d'eau dans les bassins de la Nesque, du Lez et de l'Aigues, et dans ces secteurs, il est désormais -entre autres- interdit d'arroser son potager, quelle que soit l'heure de la journée.

Les maraîchers amateurs sont donc contraints de laisser mourir leur production, comme dans les jardins partagés du Beaucet, gérés par l'association Label Vers. Cette parcelle de 1.000 mètres carrés est habituellement irriguée grâce à une source qui coule à proximité. Mais cette année, elle s'est tarie très tôt, dès le début du mois de juillet. Et avec l'interdiction d'arroser, les cultures ne reçoivent plus d'eau depuis une quinzaine de jours.

La source située à proximité s'est tarie dès début juillet. © Radio France - Adèle Bossard

"L'effet du manque d'eau se voit très très vite, constate Nolwenn, l'une des dix jardiniers qui entretiennent les lieux. Les courgettes ne poussent quasiment plus. On est en train de perdre les carottes, les haricots ou les tomates qui sèchent précocement". L'équipe avait travaillé en prévision d'un été sec et chaud, en paillant davantage notamment au pied des plantations, mais la chaleur est trop forte. "Tout le travail qu'on a mis dans le jardin s'arrête, se désole Manu, un autre jardinier. C'est fini pour cette année".

"Ce qui nous inquiète, c'est que ça va être de plus en plus fréquent, poursuit Nolwenn. On s'inquiète pour l'avenir des terres, pour l'accès à l'eau, plus que pour nos courgettes qu'on perd parce qu'on a d'autres moyens de se nourrir". Et si elle comprend la nécessité de préserver les ressources en eau, elle s'interroge sur l'interdiction d'arroser des potagers. "Par rapport à l'autonomie que créent des petits jardins, je trouve la sanction un peu dure. Je n'ai pas l'impression que ce soit un poids énorme et pourtant ça a une conséquence importante pour les jardiniers qui se nourrissent grâce à leur jardin en ce moment en pleine saison. Je pense que l'eau pourrait être mieux utilisée. J'ai vu hier un champ de chênes truffiers qui se faisaient arroser à 10h du matin... Je préfèrerais qu'on arrose des courgettes à la place".