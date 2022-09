"C'est inédit" : Bourg-lès-Valence veut réutiliser l'eau des piscines privées pour arroser les arbres

"Ne jetez plus l'eau de votre piscine, nous la réutilisons", voilà le message que veut faire passer la mairie de Bourg-lès-Valence à ses habitants détenteurs d'une piscine. Face à la sécheresse qui s'abat sur la Drôme et les restrictions en vigueur, une très grande partie des arbustes plantés pour 20 000 € depuis le début de l'année 2022, sont en train de mourir faute d'arrosage suffisant.

C'est un habitant qui a eu la bonne idée

Cet été de nombreuses communes ont fait le choix de pomper l'eau des piscines municipales pour arroser leurs espaces verts. Pourquoi ne pas le faire avec l'eau des particuliers au lieu de la jeter dans les égouts ? C’est de ce constat qu'est partie l'idée de Christophe, un habitant de Bourg-lès-Valence. "J'avais une piscine hors-sol de 7 m3 pour mes enfants. Au moment de la vider, je me suis dit que c'était vraiment bête que toute cette eau soit gaspillée." Il a donc contacté la mairie pour savoir si il était possible que les services municipaux viennent repomper son eau. Demande approuvée par la mairie. Sachant qu'avec seulement 1 m3, on peut arroser une dizaine d'arbres.

"C'est une action solidaire et éco-responsable "

"Nous n'achetons pas l'eau" explique Marlène Mourier, la maire de Bourg-lès-Valence. Le matériel de la ville est mis à disposition de l'habitant demandeur. Les agents municipaux se chargent du pompage. "L'eau ne s'en va pas n'importe où. C'est un très beau geste et les habitants savent que leur eau sera utilisée pour préserver les îlots de fraicheur que nous créons avec les arbres. C'est une action solidaire et éco-responsable."

Toutes les piscines ou presque peuvent être vidées par la mairie "sauf celles désinfectées au sel car il ne s'évapore pas", souligne David Wolf, en charge des espaces verts. "En revanche les eaux au chlore ne posent pas de problème, car il disparaît au bout de plusieurs jours, ce qui laisse une eau verdâtre. C'est le signe qu'elle est débarrassée du puissant désinfectant et qu'elle est bonne pour être réutilisée" conclut David Wolf.

Les habitants désirant profiter de ce service peuvent se manifester auprès du Centre technique municipal par mail (ctm@bourg-les-valence.fr) ou par téléphone au 04 75 79 45 55.