"C'est invivable", comment se préparer à une vie sous 50 degrés dans Paris ?

"Suffoquant", "irrespirable", "invivable", les canicules inquiètent. Elles sont d'autant plus menaçantes qu'elles seront de plus en plus fréquentes et importantes. En 2080, une année moyenne devrait totaliser 34 jours de canicule. C'est plus de deux fois plus que dans les années 2010.

Dans ces conditions, la perspective d'un dôme de chaleur de 50 degrés "n'est plus une hypothèse mais une réalité à laquelle il faut se préparer", appuie Alexandre Florentin. L'élu écologiste au Conseil de Paris a piloté pendant six mois une Mission d'information et d'évaluation avec des élus de tous bords politiques. Leurs conclusions sont remises officiellement, ce vendredi 21 avril, à la maire de Paris.

85 propositions

Parmi les 85 mesures remises à Anne Hidalgo, la sortie du tout-béton est largement déclinée. Les élus recommandent ainsi de végétaliser toutes les surfaces qui peuvent l'être : les places de stationnement, une partie des trottoirs, les façades des immeubles, etc. D'ici 2050, l'objectif fixé est de désimperméabiliser 40% de la surface. "C'est une nouvelle révolution haussmannienne", constate Alexandre Florentin. A l'heure actuelle, 80% de la ville est bitumée ou artificialisée.

Pour offrir des ilots de fraîcheur, le rapport envisage d'ouvrir les stations de métro inutilisées et d'autoriser la baignade dans la partie souterraine du Canal Saint-Martin (entre Bastille et République). "L'idée est bonne", reconnaît Mattéo (20 ans), mais lui passe son tour : "Même s'il y a des études sur la qualité de l'eau, je trouve ça dégoutant !".

Ce rapport est aussi l'occasion d'évaluer les politiques publiques déjà menées. "Aucun axe de travail n'a été ignoré jusque-là, mais la marche est très grande", explique Alexandre Florentin. Le ton est plus critique dans l'opposition. Le groupe Forger Paris (droite), également signataire du rapport, pointe des évaluations "incomplètes et imprécises" qui ne permettraient pas de prendre de nouvelles mesures en connaissance de cause.

Tous le reconnaissent, la principale difficulté est maintenant est maintenant de passer des propositions aux actions. C'est maintenant à l'exécutif municipal de se positionner.