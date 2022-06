C'est la pleine saison pour le baguage des balbuzards pêcheurs

C'est la pleine période actuellement pour le baguage des balbuzards pêcheurs. Ce rapace, qui était menacé d'extinction dans les années 70, a fait son retour en forêt d'Orléans et en Sologne il y a près de 40 ans. Cela reste une espèce fragile et protégée, on estime qu'une centaine de couples de balbuzards vivent actuellement en France, majoritairement en Centre-Val de Loire. Les oiseaux sont systématiquement bagués pour pouvoir suivre leur évolution, mais cela ne peut se faire que sur une période très courte, en gros quand ils ont une quarantaine de jours, ni plus ni moins.

On bague lorsque le balbuzard a environ 45 jours

C'est une vraie course contre-la-montre, indique Marie-des-Neiges de Bellefroid, spécialiste du balbuzard au sein de l'association Loiret Nature environnement : "Il faut que le jeune soit quasiment adulte pour supporter le baguage, afin qu'il n'y ait pas de blessure, et que la bague ne soit pas trop grosse pour un petit poussin. Mais s'il est capable de voler, on ne peut plus l'attraper : il faut donc baguer juste avant l'envol, quand il a environ 45 jours. Et comme tous les balbuzards reviennent de migration et pondent à peu près à la même période, cela fait un temps très court, entre mi-juin et mi-juillet, c'est très intense !"

On doit baguer le balbuzard juste avant l'âge adulte et avant qu'il ne s'envole © Radio France - François Guéroult

Mais cette opération de baguage reste indispensable : "Le balbuzard pêcheur est actuellement en expansion lente, précise-t-elle, cela veut dire que l'espèce reste fragile, il ne faudrait pas, par exemple, un épisode de grosse pollution dans la Loire qui engendrait une catastrophe sur les poissons, donc sur la ressource alimentaire du balbuzard. Le bagage permet de contrôler la dynamique de population et de mieux comprendre le comportement de cet oiseau."

De plus en plus de nids de balbuzards au sommet des pylônes RTE

Le baguage suppose au préalable de grimper jusqu'aux nids des balbuzards. Et de plus en plus souvent, ces nids sont installés au sommet de pylônes électriques à très haute tension (225 000 volts) ! "Dans son habitat naturel, le balbuzard construit son nid en haut des pins, mais ce genre de pylône électrique a pour lui de gros avantages, explique Pierre Roger, ornithologue à la Ligue pour la protection des oiseaux dans le Loiret. Cela lui permet d'avoir une vue dégagée, quasiment à 360 degrés, c'est un lieu tranquille et sécurisé pour lui. On a repéré pour la première fois un nid de balbuzard sur un pylône en 2006, on en compte actuellement une vingtaine, rien qu'en Centre-Val de Loire."

Une vingtaine de nids de balbuzards au sommet de pylônes électriques ont été repérés cette année en Centre-Val de Loire © Radio France - François Guéroult

A tel point que les associations ont signé une convention avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. D'abord pour que ces nids n'entraînent pas de coupure de courant : "Une branche qui tombe sous un nid peut court-circuiter la chaine d'isolateur, or notre préoccupation est d'abord d'assurer la continuité du service, insiste Xavier Waymel, directeur du centre de maintenance RTE en Sologne. C'est pourquoi nous installons sur ces pylônes des espèces de paniers pour recevoir les nids en toute sécurité."

Une intervention des équipes de RTE, de la LPO et de Loiret Nature environnement, ici à Ménestreau-en-Villette © Radio France - François Guéroult

Autre aspect de cette convention, RTE fournit du temps et des hommes pour participer aux opérations de baguage. Ce sont ainsi les équipes de RTE qui grimpent jusqu'au nid, et redescendent avec les jeunes balbuzards qui sont bagués au sol par les scientifiques avant d'être replacés dans leur nid, à 30 mètres d'altitude. "Le partenariat a été engagé il y a une dizaine d'années, et il ne cesse de se développer, au fur et à mesure que se développent les populations de balbuzards", conclut Xavier Waymel.