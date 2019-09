C'est la rentrée pour les marcheurs du climat de Charente et Charente-Maritime

Première mobilisation de la rentrée pour les lycéens et étudiants de La Rochelle, qui relancent leur combat pour le climat. Et ciblent les entreprises, sommées de faire elles aussi leur conversion.

La Rochelle, France

C'est la rentrée pour les marcheurs du climat des deux Charentes ! Un rassemblement est organisé ce samedi après-midià Angoulême, à 14h30 place du Champ de mars. Le rendez-vous est à 14hà Saintes, place du 11 novembre. A Cognac, c'est un ramassage de déchets qui vous attend à partir de 9h à l'hôtel de ville, dans le cadre du World Clean up day. A La Rochelle, les militants se mobilisent ce matin sur le marché central, pour une distribution de sacs recyclés et réutilisables. Des rendez-vous à retrouver sur le site internet de Greenpeace.

A La Rochelle, ce sont les jeunes qui ont donné le coup d'envoi vendredi après-midi de cette mobilisation pour la planète. Première grève climatique de cette nouvelle année scolaire. Plusieurs centaines de lycéens et d'étudiants ont défilé bruyamment sur le vieux port.

Des Allemandes présentes en force

Alors que la marche des jeunes va bientôt s'élancer depuis le parvis Fernand-Braudel de l'université, Zoé et Arielle, en seconde au lycée Jean-Dautet de La Rochelle, peaufinent leurs pancartes. "J'ai écrit : Voldemor n'a pas de nez, les politiques n'ont pas d'oreilles" explique Zoé, dont c'est la première grève climatique. Sécher les cours, une évidence pour sa copine Arielle : "Certaines camarades nous ont dit que ça ne servait à rien. Ou qu'ils préféraient rester en cours, parce qu'après ce serait trop compliqué à rattraper. Mais c'est trop important pour ne pas se mobiliser !"

Des étudiantes allemandes venues perfectionner leur français à La Rochelle en profitent pour défiler. "Mon projet c'est de travailler dans les énergies renouvelables" explique Maira, de Munich. © Radio France - julien fleury

L'urgence climatique, ça vaut aussi pour Jette, Louise et Sofia, lycéennes allemandes présentes à La Rochelle pour un échange de deux mois. Rater une après-midi de cours, pas un problème pour ces grandes fans de la jeune Suédoise Greta Thunberg : "Elle est beaucoup plus intelligente que beaucoup d'hommes politiques" assure Louise dans un français parfait. "Grâce à Greta Thunberg, enchaîne Sofia, on a changé d'avis sur beaucoup de choses. Moi je suis végétarienne depuis bientôt trois mois, et ça marche bien !" Les trois copines de Hambourg vont aussi au lycée à vélo, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de camarades français, regrettent-elles.

Ramasser des mégots le long du parcours

Le cortège s'élance vers la place de Verdun. Sur le parcours, Audrey fait des pauses régulières: "On ramasse des mégots sur le chemin", décrit cette étudiante de l'IAE (institut d'administration des entreprises), bouteille de plastique vide en main. "Comme ça on optimise la marche !" Cette année, Audrey s'est inscrite en master environnement, après avoir abandonné le commerce international, trop contraire à ses valeurs : "Quand on commande quelque chose sur Amazon, je ne comprends pas comment c'est possible que ça arrive 24 heures après. C'est des produits qui viennent de Chine, et le transport maritime est très polluant. Il faudrait que chacun fasse sa transition et que ça passe aussi par les entreprises."

Les entreprises, et la finance sommées de changer par une jeunesse qui dans le cas contraire promet d'aller voir ailleurs. "On voit de grandes enseignes qui commencent à faire du zéro déchet, qui commencent à faire du vrac, se réjouit Maxime, l'un des organisateurs de cette marche des jeunes à La Rochelle. On le voit dans le marketing des grandes boîtes : c'est en train de changer, ils sont tous en train de faire du greenwashing. Donc le fait qu'on soit dans la rue, ça a déjà un impact !"