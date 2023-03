C'est la saison des amours pour les grenouilles dans le Gard

On les entend plutôt près des zones humides ( mares ou roselières) mais depuis quelques jours, on les entend aussi dans certains quartiers de Nîmes. Là surtout, où se trouvent des piscines. A la nuit tombante, les grenouilles rainettes se mettent à coasser pour attirer leurs partenaires. Difficile pourtant de les disntinguer. Elles ne mesurent pas plus de 5 cm. De couleur vert pomme, le petit batracien se cache dans la végétation ou sous les pierres. "Contrairement à d'autres grenouilles, elle n'a pas besoin d'être complètement immergée dans l'eau ou d'être très près de l'eau, mais elle a besoin d'être dans une zone avec de l'humidité ambiante" explique Maxime Gaymard, chargé de gestion et garde technicien à la Réserve naturelle des Gorges du Gardon à Sanilhac-Sagriès. C'est donc dans les piscines que la rainette se reproduit. "J'ai eu le cas dans ma propre piscine car je ne traitais quasiment pas. Pour elles, ça reste un point d'eau. Mais comme on met des traitements, des filtres automatiques, les pontes sont aspirées ou se désagrègent avec les produits."

Les grenouilles, comme d'autres espèces, sont menacées

Pas question si les œufs se transforment en têtards, de les ramasser. Tous les amphibiens sont aujourd'hui protégés. "Si une rainette entre dans votre garage, lavez vous les mains et essayez de l'attraper avec quelque chose d humide car elle a une pellicule de protection sur le corps et quand on l'attrape avec les mains ou un torchon sec, on peut enlever cette pellicule et donner lieu à des affections." Comme de nombreuses espèces, les grenouilles et les crapauds sont aujourd'hui menacés. "C'est lié à la destruction de leurs habitats, les mares, les prairies humides qui ont été utilisés soit pour l'agriculture soit pour l'urbanisation. On a aussi beaucoup de mortalité routière lors des déplacements d'animaux. Ca vaut plus pour les crapauds qui s'éloignent beaucoup plus, hors des périodes de reproduction et qui reviennent pour se reproduire. Il y a aussi les pesticides et les insecticides et le réchauffement climatique avec l'allongement des "à sec", qui sont aussi plus précoces, en période de reproduction et donc de ponte. On est persuadé que ça va prendre une ampleur de plus en plus importante chez ces animaux déjà fragilisés." Pour les protéger, des crapauducs sont construits. Un nouveau est à l'étude dans le secteur de Méjannes-le-Clap.