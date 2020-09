C’est le début des vendanges en Lozère

Basé à Ispagnac, Bertrand et Élisabeth, un couple de vignerons, vendanges les 5 hectares de vignes dans les gorges du Tarn.

Des vendanges à la main et avec des amis venus de toute la France pour les aider. Le sécateur dans une main, pendant qu’avec l’autre, il dégage les feuilles, Pierre un genou à terre coupe ses premières grappes de la saison :" j’habite Paris et je viens chaque année ici pour les vendanges, pour l’ambiance absolument exceptionnel, c’est vraiment un moment heureux".

Comme pierre, ils sont une vingtaine à venir chaque année donner un coup de main au vigneron Bertrand Servières pour les vendanges : "il y a un côté humain très intéressant, _on mange ensemble, on parle, on rigole ensemble_".

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Des vignes à 700 m d’altitude sur un terrain escarpé, ça peut surprendre et a surprend encore Elizabeth Boyé exploite ses vignes depuis 12 ans maintenant : "oui ça surprend, la Lozère n’est pas connu pour son vin et pourtant, il y a une histoire du vin sur notre département".

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Les vendanges vont durer tout le mois de septembre, entre 25 et 30 000 bouteilles produites chaque année. À ce jour, le Domaine de Cabridelles compte 5 Ha, planté de Chardonnay, Sauvignon pour les cépages Blancs, de Pinot noir, Syrah, Marselan pour les cépages rouges.