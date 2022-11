"C'est pas Versailles ici" : nouvelle action d'Extinction-Rebellion la nuit dernière à Limoges

"C'est pas Versailles ici" ! Voilà le message diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi par des militants du mouvement Extinction-Rebellion dans les rues de Limoges. Ce groupe dénonce l'utilisation massive de l'électricité à des fins commerciales.

Les membres du groupe ont notamment débranché plusieurs panneaux publicitaires lumineux dans le centre-ville de Limoges, mais également des panneaux à messages lumineux, comme celui installé au pied de l'aquarium de Limoges, face à l'Hôtel de Ville.

. - © Facebook Extinction-Rebellion

Les militants d'Extinction-Rebellion ont également pris pour cible les vitrines de magasins allumées en pleine nuit. Sur sa page Facebook, le groupe s'explique : "alors que des millions de personnes ont des difficultés financières pour se chauffer et s'éclairer, et que des coupures de courant sont à craindre cet hiver, nous portons deux revendications claires et raisonnables : extinction des vitrines et enseignes des commerces dès leur fermeture, et extinction des panneaux publicitaires et écrans lumineux quelle que soit l’heure de la journée".