"C'est pas Versailles ici" : opération contre l'éclairage nocturne des vitrines dans l'agglo de Laval

Extinction Rébellion est un mouvement internationale de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique. Ces citoyens prônent la reconnaissance de la gravité et de l’urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet, la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025, grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée, l’arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, à l’origine d’une extinction massive du monde vivant et la création d’une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et garante d’une transition juste et équitable. Lundi 21 novembre, des militants ont pris leurs vélos pour faire le tour des boutiques de l'agglomération lavalloise et taguer avec des affiches les vitrines allumées.

ⓘ Publicité

Des militants d'Extinction Rébellion font le tour de l'agglomération de Laval © Radio France - Germain Treille

Ces militant ont mené une action nocturne en collant des affiches sur les enseignes lumineuses dans le cadre de leur campagne "C'est pas Versailles ici". Une façon de dénoncer le gaspillage énergétique alors que le gouvernement demande à chacun de faire des efforts. En pleine nuit, faire la promo de tel ou tel magasin n'a aucun sens affirment-ils