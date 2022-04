"C'est perdu" : dans les jardins de Poitiers, le gel frappe les arbres fruitiers

L'épisode de gel de début avril a durement touché les vergers du Poitou. Les premiers arbres fruitiers en fleur, comme les pêchers, sont les plus affectés, et leurs propriétaires se préparent à un été sans fruits.

"Les fleurs commencent déjà à noircir, les pétales tombent tous seuls. Ca a gelé, c'est fini !" Dans son jardin des bords de Boivre à Poitiers, André Dechène inspecte son pêcher touché par le gel. Les fleurs sont rabougries, et tombent toutes seules, tuées par le froid. "La fleur, c'est le futur fruit, une fois que c'est gelé c'est terminé, ça ne fleurira plus ! Certaines, qui s'étaient déjà transformées en petites pêches s'en tireront peut-être, mais pour les fleurs fraîchement épanouies c'est trop tard", regrette le jardinier amateur. L'épisode de gel de ce début avril n'a pas épargné ses plantations et celles des autres jardiniers de cette parcelle partagée.

"Il y aura des jours meilleurs"

Une consolation tout de même, les pommiers et les pruniers ont fleuri tard et semblent s'en être tirés. "L'an dernier, on avait eu ces mêmes gelées tardives, et on n'avait eu aucun fruit", se souvient André Dechène. Impossible de protéger tous les arbres, il faut croiser les doigts et espérer que le mercure ne descende pas trop bas. "S'il fait -5 degrés, c'est beaucoup plus grave que s'il gèle à zéro degrés".

Les fleurs de pêcher ont gelé. Elles ne donneront pas de fruits cette année. © Radio France - Ninnog Louis

Le jardinier commence à avoir l'habitude de ces périodes de stress à l'approche du printemps. "Les gelées tardives ont toujours existé, mais aujourd'hui, il fait beau et chaud beaucoup plus tôt dans l'année. La végétation s'épanouit plus tôt, et le gel arrive quand elle est déjà avancée. Les arbres en souffrent donc plus." Réchauffement climatique, ou simple aléa de la saison, André Dechène ne s'avance pas. "Mais c'est sûr qu'il y a un décalage des températures".

Malgré tout, il reste philosophe. "Le jardin a toujours dépendu de la météo. Si elle est bonne tant mieux, sinon tant pis, il y aura des jours meilleurs ! Nous sommes des jardiniers amateurs, ce sont les professionnels qui souffrent le plus de cette situation". L'an dernier, un épisode de gel tardif avait durement frappé les viticulteurs à cette période.