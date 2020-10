C'est sans doute la tempête Alex qui a amené la jeune baleine jusqu'aux Sables-d'Olonne

La carcasse de la jeune baleine retrouvée morte, ce dimanche, sur la plage de Sauveterre aux Sables-d'Olonne, a été découpée et évacuée ce lundi. Ce rorqual commun s'y est échoué avant d'y mourir. Il était très maigre parce qu'il n'arrivait plus à se nourrir à cause d'un virus ou d'une bactérie, les prélèvements effectués par l'institut Pélagis, qui est en charge des mammifères marins, permettront de le déterminer.

La tempête Alex a pu ramener le rorqual plus près de nos côtes

C'est assez rare que l'ont trouve de si gros cétacés échoués sur nos côtes, mais ce n'est pas surprenant pour Willy Dabien, le responsable du réseau échouage au sein de Pélagis : "la tempête Alex a pu ramener le rorqual plus près de nos côtes, d'autant plus qu'il était déjà très affaibli, et provoquer son échouage. Mais, tempête ou pas, c'est un animal qui serait mort de toute façon. Il était dans un état de maigreur assez extrême."

La jeune baleine échouée plage de Sauveterre - JF Brossier, ville des Sables-d'Olonne

Ces rorquals communs sont assez courants dans les eaux du golfe de Gascogne. En général, ils restent plus au large mais ils peuvent aussi se rapprocher de la côte. "Et pour ce qui est de la maladie, comme dans toutes les espèces, il peut arriver qu'un jeune tombe malade, qu'il n'arrive pas à se soigner par lui-même et qu'il finisse par mourir".