"C'est très rafraîchissant" : la place végétalisée du centre-ville de Mayenne séduit les habitants

Les températures commencent à baisser un peu en Mayenne, mais elles vont continuer de frôler les 30 degrés ce dimanche 10 septembre, notamment dans le sud du département. Face à cette vague de chaleur, l'un des premiers réflexes est de chercher un coin d'ombre. À Mayenne, pour trouver un peu de fraîcheur, les habitants peuvent se rendre dans le centre-ville. La place Clemenceau est végétalisée depuis la mi-juin : le parking s'est transformé en jardin éphémère. Cette installation va être retirée par la mairie de Mayenne à partir du 18 septembre.

ⓘ Publicité

Des bancs ont été installés à l'ombre : ils attirent des touristes qui font une pause ou des Mayennais qui viennent lire. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Tout le monde n'a pas un jardin"

Claudine est venue y pique-niquer plusieurs fois avec ses petits-enfants. Elle vit à quinze minutes à pied de la place Clemenceau. "Pour les gens qui sont en appartement et qui n'ont pas de jardin, c'est indispensable. C'est un moyen de prendre l'air à l'ombre et tout le monde n'a pas un jardin", met en avant cette habitante de Mayenne.

Morgane, elle, vit dans une maison avec un jardin, mais cette mère de famille est quand même venue cinq ou six fois depuis le mois de juin sur cette place végétalisée. "Je suis venue plusieurs fois, notamment pour prendre des goûters avec ma fille. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément profité pour pique-niquer, mais c'est beau. Je trouve ça super beau, super apaisant", se réjouit cette Mayennaise de 42 ans.

La place Clemenceau offre de nombreux coins d'ombres grâce aux arbres et aux plantes qui ont été installés. © Radio France - Maïwenn Bordron

Grâce aux arbres et aux plantes qui ont été installées sur la place, il y a désormais de nombreux coins d'ombre. Les adolescents en profitent également. "C'est pratique, on peut s'asseoir, on peut parler avec nos amis, on peut manger à l'ombre, c'est pas mal", explique Océane, 15 ans, entourée de trois amies. Ce coin de verdure en plein centre-ville, en tout cas, ne passe pas inaperçu. Patrick, un touriste originaire de l'Aisne, vient profiter d'une petite pause à l'ombre avec sa femme. "On passait là, sur le côté et tout de suite, on a dévié pour venir ici. Ça attire l'œil, c'est beau", décrit ce vacancier qui découvre Mayenne.

Des bancs ont été installés à l'ombre et attirent des adeptes de la lecture. "Je me suis installée là pour lire tranquillement. Je trouve ça très rafraîchissant et c'est une bonne initiative à réitérer l'année prochaine", insiste Martine, une habitante de Louvigné près de Laval, de passage à Mayenne.

La mairie de Mayenne doit désormais faire un bilan de ces trois mois d'expérimentation et décider de renouveler ou non cette installation sur la place Clemenceau. Le projet avait fait grincer des dents du côté des commerçants, situés autour de la place. Une trentaine de places de parking ont été supprimées pendant tout l'été pour permettre la mise en place de ce jardin éphémère.