"C'est une catastrophe" : la sécheresse empêche de nombreuses activités nautiques en Berry

Rendez-vous est donné à l'embarcadère de Belle-Isle à Châteauroux. Au programme, un tour sur l'Indre. Mais l'expérience va vite tourner court. Dès que la barque est mise à l'eau, le constat est flagrant : le niveau de la rivière est anormalement bas. "On a un mètre de moins que d'habitude à cette période de l'été. En deux-trois jours, on a encore perdu 10 centimètres", remarque Marcel Jolesse, moniteur et trésorier du club de canoë castelroussin.

Les pagaies heurtent régulièrement le fond. Il faut aussi pousser fort pour passer à travers une sorte de mousse verte. "Des algues, des feuilles mortes, des pollens, de l'herbe...", détaille notre guide. Par endroits, l'odeur est pestilentielle. "C'est parce qu'il n'y a pas de débit, pas de courant. Tout ça stagne et crée une pourriture qui sent mauvais", poursuit Marcel Jolesse. On comprend vite pourquoi les balades nautiques ont été annulées depuis deux semaines. "On ne peut pas faire découvrir Châteauroux dans de telles conditions. C'est une question de respect", insiste-t-il.

Par endroits, l'Indre ressemble à un gazon. Il s'agit en réalité de vase à l'odeur pestilentielle © Radio France - Jérôme Collin

Le risque de chutes d'arbres fragilisés par la sécheresse

Sans parler de la dangerosité de cette sortie. La sécheresse fragilise les arbres qui sont au bord de l'Indre. "Normalement, les racines sont soutenues par un agrégat de terre et de cailloux. Mais là, ça n'est que de la poussière. Les berges sont trop sèches", observe Marcel Jolesse. En chemin, on doit d'ailleurs contourner un arbre qui s'est fracturé partiellement.

Et puis au détour d'un virage, le choc. Il n'y a plus la moindre goutte d'eau. Si on veut continuer la sortie, il faut mettre pied à terre et traverser une vingtaine de mètres avec la barque derrière soi. "Là, on est au fond de l'Indre. Mais ça n'est que de la terre et des pierres. On est obligé de marcher", souligne Marcel. Un crève-cœur pour cet amoureux de la nature. "Depuis 1978, je n'ai jamais vu ça, jamais vu l'Indre à un niveau aussi bas", ajoute-t-il.

C'est une catastrophe, il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est plus la rivière qu'on a connu où on pouvait naviguer