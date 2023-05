"C'est une révolution", l'ONF modélise 130 000 hectares de forêt dans le bassin de la Loire

C'est une étude inédite par son ampleur. L'Office national des Forêts est en train de cartographier l'ensemble de ses forêts de chênes sur bassin ligérien, comprenez le bassin de la Loire qui va d'Orléans jusqu'au Poitou. Pour y arriver, les relevées sont réalisées via un laser aéroporté appelé LIDAR. Un avion équipé de cette technologie a commencé à survoler la zone de 130 000 hectares cet hiver. La campagne de relevé doit durer trois ans.

Des données précises sur chaque arbre

"Le LIDAR, c'est une technologie de télédétection. On va récolter les données de ce laser. Et grâce à ça, on va modéliser ce qu'il survole, explique Aurore Calas chargée de recherche et développement à l'ONF. Cela va nous donner par exemple la hauteur des arbres, leur diamètre, et sur une échelle immense. C'est du jamais vue !" En complément de ces relevés aériens, des études de terrain sont également réalisées afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérences.

Les données du laser permettent de modéliser la forêt en 3D © Radio France - Théo Caubel

"C'est une révolution, se félicite Antoine Bled, le directeur de l'agence Poitiou-Charente de l'ONF. Parce que si on avait voulu faire la même chose avec les forestiers, ils auraient dû traverser ces 130 000 hectares et faire les relevés arbres après arbres."

Étudier l'impact du changement climatique

Grâce à cette étude, l'ONF va bénéficier de données extrêmement précises sur ses forêts de chênes. Mais surtout l'office va pouvoir voir comment les arbres évoluent. D'ici 6 à 8 ans, de nouveaux survols seront réalisés, complétés par des images satellites et des relevés de terrain. Ils permettront d'étudier notamment les impacts du changement climatique. "On sait aujourd'hui qu'il y a des impacts et que nos forêts sont en train de changer, ajoute Aurore Calas. Nos forestiers le constatent de manière empirique. Mais désormais, on pourra l'objectiver sur une zone à grande échelle." Ces données permettront aussi à l'ONF d'adapter sa gestion et son aménagement des forêts, pour répondre au mieux aux défis liés au réchauffement climatique.