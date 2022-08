"C'est vraiment le paradis" : face à la canicule, les touristes prennent d'assaut le Champ du Feu

L'herbe est certes jaune au sommet, mais la température n'affiche pas plus de 23°C. Contre 30°C dans la plaine d'Alsace. Au Champ du Feu, à plus de 1.000 mètres d'altitude, les touristes se pressent pour profiter de la fraîcheur du plus haut sommet des Vosges dans le Bas-Rhin. "C'est magnifique, et je n'ai même pas eu besoin de mettre mon gilet !", s'amuse Dominique, venue avec de la famille depuis la Belgique.

"Avec la canicule dans la vallée, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer", explique Pascal. Sa femme, Marie-Thérèse complète : "On nous a dit qu'il y aurait un ou deux degrés d'écart, il y en a finalement cinq à dix ! C'est vraiment le paradis ici..." Et la famille belge compte bien revenir : "S'il y a de nouveau une canicule, notre destination est toute choisie !"

Dominique, Pascal et Marie-Thérèse sont venus de Belgique pour quelques jours de vacances en Alsace. © Radio France - Bastien Munch

Des pauses fraîcheur

Certains randonneurs viennent de beaucoup moins loin. C'est le cas d'Annie, Marilyne et Pauline, qui habitent toutes les trois à Strasbourg. "On a de la chance, on a accès à un jardin avec une maison. Mais à partir de 11 heures, c'est étouffant donc on entre à l'intérieur et on met la clim", explique l'une d'elles. "Ce n'est vraiment pas agréable, alors qu'ici c'est superbe !"

Le chef Thierry Bouillon prépare des tartes aux myrtilles pour les touristes et les locaux qui montent quelques heures au Champ du feu. © Radio France - Bastien Munch

"Ils recherchent tous la fraîcheur, c'est même des fois trop parce qu'ils ont oublié le gilet", confirme Thierry Bouillon, gérant de l'hôtel-restaurant Mont Champ du Feu, qui a constaté "plus de monde sur les massifs". "Quand il fait chaud comme ça en bas, les gens montent, même si c'est seulement à 18 heures pour venir boire un verre, manger une tarte et repartir."

Adapter les randonnées

Avant de monter, ces vacanciers passent généralement par le bureau de Simone, dans l'office de tourisme de la vallée de la Bruche, à Schirmeck. "La fréquentation générale est en hausse, même par rapport à 2019", affirme la conseillère. "On a déjà le retour des visiteurs étrangers qu'on n'avait pas vus pendant pratiquement deux ans. Et puis on a un public qui recherche le calme, de pouvoir respirer l'air moins chaud qu'ailleurs." Simone avoue même recevoir des appels de "citadins qui demandent combien de degrés il fait chez nous".

Simone, de l’office de tourisme de la vallée de la Bruche, reçoit des appels de touristes en quête de fraîcheur. © Radio France - Bastien Munch

L'office de tourisme de Schirmeck s'est donc adapté. "Sur notre site de randonnée, on a mis en place des petites randonnées fraîcheur, avec des sources d'eau à proximité ou un espace pour tremper ses pieds", détaille Simone. "Les Vosges ont carrément la cote cet été ! Les collines, la verdure, des arbres encore plus ou moins verdoyants... Tout ça est très prisé." Le Champ du Feu accueille aussi de plus en plus de touristes en vacances "décarbonées", sans utiliser leur voiture.