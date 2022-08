"C'est affreux" : la sécheresse provoque la mort de centaines de poissons à Neuvy-Saint-Sépulchre

C'est l'une des conséquences dramatiques de la sécheresse qui frappe le Berry et le reste de la France. Dans le plan d'eau de Neuvy-Saint-Sépulchre dans l'Indre, des centaines et des centaines de poissons sont morts, à cause du manque d'eau.