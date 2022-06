"C'était épouvantable !" : des orages d'une extrême violence dans les Landes autour de Moliets-et-Maâ

Aline Marchand n'en revient toujours pas. Ce mercredi 22 juin en début de matinée, un très violent orage a touché la commune de la maire de Moliets-et-Maa. "C'était épouvantable. On a vécu 20 minutes d'horreur. Cet orage a été très localisé. On n'a eu presque aucun dégât sur la côte alors que le bourg est particulièrement touché." Un couple a vu son toit s'effondrer après la grêle et des chutes de branches sur la toiture.

L'orage a touché les communes landaises de Moliets, Léon et Messanges sur les coups de 5h ce mercredi. "J'ai le Velux qui s'est renversé chez moi", explique Aline Marchand. "J'avais une cascade d'eau dans la maison. On a eu des grêlons de la taille d'une balle de golf." L'école de la commune de Moliets-et-Maâ a aussi été inondée. Normalement, l'école devrait être nettoyée d'ici au retour des élèves ce jeudi. "Depuis tôt ce matin, les pompiers et toutes les équipes municipales travaillent pour nettoyer et évaluer les dégâts." Les vents ont été extrêmement violents. "On nous annonçait des vents à 70 kilomètres par heure mais on a reçu des rafales au moins à 180 kilomètres par heure. On a eu très peur."

Des rafales à 156 kilomètres par heure ont été relevées du côté du sémaphore de Messanges. Des pompiers de Mimizan et de Saint-Paul-les-Dax sont venus en renfort dans la commune et un poste de sécurité a été créé au niveau de la caserne.

"On a eu les orages de 1999 et 2009 mais là c'était différent !"

Quelques kilomètres plus loin, à Léon, il y a eu aussi beaucoup de dégâts. Dominique Lartigau, le maire adjoint de la ville, n'avait jamais connu de phénomène météo si violent. "On a eu les tempêtes de 1999 et 2009, où le vent soufflait fort mais là c'était différent. Le ciel était illuminé d'éclairs, sans un bruit bizarrement, avec très fortes pluies et des vents violents. C'était d'une intensité et d'une violence rare. Pour vous dire, mes bains de soleil font 80 kilos et ils ont été emportés par les rafales." La salle des fêtes a vu son toit s'effondrer dans la commune.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les services techniques sont sur le pied de guerre depuis le début de la matinée pour dégager les routes départementales bloquées par les branches et les arbres couchés sur les voies.