"Ça devrait être interdit tout le temps" : en forêt de Haguenau, les promeneurs veulent bannir la cigarette

Quand il fait beau, le parking du Gros Chêne (Bas-Rhin) est plein. Virginie est originaire de Rœschwoog, elle est venue profiter du parc avec des amis et serait ravie qu'on ne puisse plus fumer dans les forêts : "déjà ce n'est bon ni pour la forêt, ni pour les enfants, ça montre le mauvais exemple et puis on est tellement dans une nature super riche que ça gâche tout".

ⓘ Publicité

L'interdiction de la cigarette concernerait seulement les périodes à haut risque d'incendie. Mais il faudrait aller encore plus loin, selon Martine : "Ça devrait être tout le temps. L'année dernière je suis allée camper dans les pins et il fallait que quelqu'un passe tous les jours pour voir s'il n'y avait pas un mégot, pour ne pas que ça prenne feu. Ce n'est pas anodin toutes les forêts qui prennent feu", s'agace la septuagénaire, "anti-cigarette".

Pour Virginie (à gauche), sa famille et ses proches, "il faut faire une pause" et ne pas fumer dans les parcs et la nature. - Paola Guzzo

Si la plupart se montrent favorable à une interdiction de la cigarette dans les forêts, c'est un peu plus difficile à accepter pour les fumeurs. Audrey, 25 ans, fume une cigarette sur le parking. Si c'est interdit "elle se pliera à la règle", mais ce n'est pas la solution, selon elle : "moi je suis fumeuse, je prends ma cigarette, je l'écrase et je la jette dans la poubelle", explique-t-elle, "autant mettre plus de poubelles, des cendriers et des choses à disposition parce qu'interdire ça ne changera pas grand chose, les gens le feront quand même, il n'y aura pas assez d'agents pour surveiller".

Yann, un de ses amis, lui aussi une cigarette à la main, montre son cendrier de poche, qui se ferme hermétiquement : "C*'est pratique, c'est en aluminium, ça évite la pollution, mais aussi les feux de forêts !*".

Une mesure avant tout pédagogique

C'est vrai qu'il semble impossible de couvrir les 13 000 hectares de la forêt d'Haguenau. Mais l'idée, c'est surtout de faire de la prévention et de la pédagogie, selon le maire d'Haguenau, Claude Sturni, favorable à l'idée : "O**n ne pourra pas surveiller tout le monde, cette mesure est avant tout pédagogique, il faudra peut-être être présents dans certains lieux de rassemblements comme sur les parkings", imagine le maire qui a déjà interdit les cigarettes à proximité des écoles, dans sa commune, "on va être amenés avec l'Office National des Forêts à envisager peut-être d'autres mesures, la forêt d'Haguenau est une forêt d'exception, on s'attache à la protéger autant que faire se peut".

Pour les cas les plus graves, si le feu issu d'un mégot entraine la mort par exemple, les sanctions pénales pourront atteindre 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.