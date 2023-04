"Ca pourrait déjà repartir" : avec les éco-gardes qui préviennent le risque d'incendies en forêt de Paimpont

Derrière les vitres de leur voiture, Kevin et Clémentin observent le paysage qui défile, en cet après-midi d'avril. Le ciel est dégagé et le soleil souligne encore plus la sécheresse de la végétation de la mythique forêt de Paimpont. Les deux éco-gardes ont vécu les incendies de l'année 2022 qui ont ravagé des centaines d'hectares. Ils guettent et informent pour tenter d'empêcher un nouveau désastre.

Ils s'arrêtent au départ de la boucle du Val Sans Retour, circuit prisé des touristes et qui offre de très beaux points de vue sur la vallée de Brocéliande. Qui dit affluence, dit comportement à risque alors leur mission est de rappeler les règles aux touristes : pas de cigarette ou de feu de camp en forêt, les deux sont formellement interdits.

Déjà des départs de feux au printemps

"Il y a une semaine, on a trouvé une trace de feu sur ces hauteurs, pointe Kevin en grimpant le chemin rocheux. Quand on voit la sécheresse, ça pourrait déjà partir, pas besoin d'attendre l'été."

Au Val Sans Retour, les traces de la secheresse sont visibles sur la végétation de la forêt de Paimpont, ajoncs et pins. © Radio France - Theo Boscher

La végétation qui borde le chemin de balade n'est pas verte, comme on l'attend à ce moment de l'année. Elle oscille entre le jaune et le marron. Elle est dite "à échelle", avec les épines de pain et la mousse au sol, puis les ajoncs et des pins assez bas. Cette composition "donne une puissance aux feux encore plus forte que dans le sud de la France", avertit l'éco-garde.

Tous les jours, nuit et jour, Kevin et Clémentin arpentent les quelque 7 500 hectares de forêt, en voiture ou à pied. Ils sont attentifs à tout comportement qui enfreindrait les règles de la forêt, voire qui pourrait causer un départ de feu.

Changer les comportements

Au cours de leur patrouille à pied, ils repèrent justement un couple de jeunes Nantais, en train d'éteindre une cigarette, profitant de la vue sur l'étang. Le jeune homme l'assure : "Je fais attention, autour de moi c'est de la terre et j'ai mon petit cendrier". Kevin le reprend du tac-au-tac : "C'est ce qu'on entend tout le temps mais les gens doivent retenir à la place de faire attention que c'est une interdiction pure et simple."

Cet "Arbre d'Or" au Val Sans Retour est une œuvre qui commémore les incendies dévastateurs des années 1990 en forêt de Paimpont. © Radio France - Theo Boscher

Le risque est trop grand ici . D'autant que dans la mythique région de Brocéliande, le danger vient en plus d'ailleurs. "On a eu des feux à proximité des endroits considérés comme légendaires, souligne Clémentin. On tombe souvent sur des gens qui font des prières et des rites, un peu spéciaux, de guérison et cela entraine des comportements à risque avec le recours à l'encens ou des feux de camp."

Le problème des "rites" de Brocéliande

La priorité des éco-gardes est de maintenir un bon contact avec les promeneurs, tout en les rappelant à l'ordre si nécessaire. "C'est important d'avoir un lien direct avec la population car ils peuvent nous appeler pour nous signaler une situation et nous intervenons ensuite", ajoute Clémentin.

Seule une mousse jaune a repoussé à Campénéac, dans le Morbihan en forêt de Paimpont, là où 400 hectares ont brûlé en août 2022. © Radio France - Theo Boscher

Pour les soutenir dans leur action, les éco-gardes d'Ille-et-Vilaine comptent sur des bénévoles le temps de la saison estivale. Des volontaires peuvent d'ailleurs postuler en se renseignant sur le site www.ecogarde.f r ou en appelant le 07 82 93 48 33.