"Ça pue la charogne" : à Vaiges, le bruit et l'odeur d'une usine de transformation de viscères de volailles

Ils en ont ras-le-bol, ils en ont marre, ils se bouchent le nez, c'est devenu invivable depuis la mise en service au printemps de l'usine PFC dans la zone industrielle de Vaiges, et encore son activité n'a pas atteint le plein régime. Des riverains, dans un rayon de plusieurs kilomètres, se plaignent des odeurs qui se dégagent du site.

Ici, cette filiale du groupe LDC transforme et revalorise des viscères et des carcasses de volailles destinées à la fabrication d'aliments pour les chiens, les chats, et pour l'aquaculture, des élevages de poissons au Chili.

2.000 tracts ont été récemment distribués dans la région pour dénoncer ces nuisances olfactives qui perturbent le quotidien de ces habitants.

Il y a dans l'air comme une odeur d'oeuf pourri, une odeur d'un tas de poubelles laissé à l'abandon, "ça prend au nez, on est cerné en fonction du vent, ça ressemble à une charogne qui pourrit, en décomposition", détaille, dégoûté, un habitant du coin. Réunis au sein d'une association, ces riverains exigent la fermeture administrative de l'usine jusqu'à ce que le groupe LDC trouve une solution pour améliorer le système de filtrage de l'air.

Une quarantaine de plaintes ont déjà été déposées pour trouble du voisinage. La médecine du travail a été sollicitée pour mener l'enquête sur les conditions de travail à l'intérieur du site. Et un nouveau rassemblement devant l'usine est envisagé en septembre. Contacté, le groupe LDC n'a pas donné suite à nos demandes d'informations.

