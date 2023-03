Cadavres de dauphins : la tension monte entre les pêcheurs et Sea Shepherd

La Rochelle : des dauphins victimes des engins de pêche non sélectifs dans le golfe de Gascogne

Les militants de Sea Shepherd ne relâchent pas la pression. Alors que le Conseil d'État vient d'ordonner au gouvernement de fermer certaines zones de pêche dans le Golfe de Gascogne d'ici six mois, les activistes de l'ONG de défense des océans poursuivent leurs actions de sensibilisation aux dégâts occasionnés par les engins de pêche non sélectifs sur la population des dauphins. Ce samedi après-midi, deux nouveaux cadavres de cétacés ont été exposés au public sur le quai du Carénage du Vieux-Port de La Rochelle.

Le Conseil d'Etat demande au gouvernement d'agir en faveur des dauphins, ce qui a le don de faire monter la colère des pêcheurs professionnels. Une colère parfois traduite par des actions menaçantes, voire violentes. Ce vendredi soir à Anglet au Pays Basque, une trentaine de pêcheurs ont bloqué l'accès à une soirée caritative organisée pour Sea Shepherd France en présence de Hugo Clément, journaliste militant écologiste.

Présent ce samedi après-midi à La Rochelle, Damien, responsable d'opérations sur les campagnes de l'ONG de défense des océans a rapporté à France Bleu La Rochelle que deux bénévoles de Sea Shepherd, dont un caméraman, avaient été agressés dans la matinée sur un stand de collecte de nourriture devant deux Biocoop en Vendée. Une plainte va être déposée pour coups et blessures.

Un semblant de dialogue

Devant des passants choqués par la présence des deux cadavres de dauphins, l'ambiance - bien que morbide - était beaucoup moins tendue sur le quai du Carénage. Dans la foule des curieux, un jeune marin-pêcheur interpelle Damien. Un échange s'installe. Sans agressivité. Une discussion cordiale mais stérile. "On ne peut pas changer de métier, ils veulent tuer la pêche", lance le marin. "Le Conseil d'Etat propose des fermetures spatio-temporels, mais il y a possibilité d'avoir des indemnités", explique le responsable d'opérations sur les campagnes de Sea Shepherd France.

L'échange se poursuit : "Ils veulent qu'on arrête de pêcher parce qu'il y a quelques dauphins qui meurent ?". D'après les estimations scientifiques, il y a quelques 10.000 dauphins qui meurent chaque année, "On ne peut plus parler de prises accidentelles", réplique Damien. La discussion se termine sans éclats de voix par quelques politesses. Chacun campe sur ses positions, mais les injonctions du Conseil d'Etat ont changé la donne. "C'est encourageant, mais Sea Shepherd va rester mobilisé", conclut Damien*. "Il faut que ces mesures soient prises rapidement. Ils ont six mois pour prendre les meilleures mesures pour la protection des dauphins. Sur un temps donné, les pêcheurs seront bloqués à terre quatre mois dans l'année. Les scientifiques européens du CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) proposent trois mois en hiver, un mois en été. Il y a des indemnisations proposées pour les pêcheurs."*