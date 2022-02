VIDEO - Caddies, panneaux, skates... la pêche à l'aimant est bonne au Pays Basque

Ils ne cherchent pas à attraper des truites, des brochets ni même du saumon et pourtant ils passent leur temps à pêcher. Mais au lieu d'avoir une canne avec moulinet et hameçon, ils ont une corde et au bout un aimant. Baptiste, Geoffrey et Thomas, trois jeunes bayonnais, pratiquent la pêche à l'aimant. Il s'agit d'un loisirs à la mode à mi chemin entre la détection de métaux et la pêche. Et ce mardi, la récolte a été fructueuse dans le ruisseau de Beyries qui longe le centre commercial BAB2 à Anglet : trois caddies, un panneau de signalisation, un skate et même une barrière grillagée.

Dépolluer les cours d'eau

Pas d'enrichissement personnel avec la pêche à l'aimant, les adeptes n'ont pas le droit de garder les objets trouvés. C'est l'écologie qui motive les trois jeunes. "Nous sommes en lien avec les services de la ville" explique Baptiste Vigeon, "on cible à quel endroit sont les objets, on les récupère et on contacte la mairie qui vient les récupérer".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Baptiste Vigeon est très actif sur les réseaux sociaux pour faire connaître sa passion. "On balance les photos, les vidéos de ce qu'on pêche pour donner envie à d'autres personnes de le faire, qu'on soit plus nombreux à agir pour la planète !"

Les services de la ville vont venir récupérer les objets "pêchés" par Baptiste et ses amis © Radio France - Oihana Larzabal

Baptiste Vigeon a déjà repéré un cours d'eau à Sokoa où il espère aller pêcher avec son aimant dès que possible.